"Vou tornar-te heterossexual à estalada!" Episódio homofóbico no McDonalds em Barcelona

Em 2019 ainda há episódios homofóbicos em cidades modernas e tolerantes, como é a capital da Catalunha. Como precisamente o que ocorreu num dos McDonalds da cidade quando um indivíduo ameaçou atacar um homossexual por não gostar do modo "tão feminino" como estava vestido. Um amigo da vítima registou tudo com o telemóvel e partilhou nas redes sociais, o que se tornou viral.

"Vou tornar-te heterossexual à estalada" foi a frase que lhe dirigiu e que foi vista por milhares de pessoas no Twitter e outras redes, onde utilizadores partilharam para denunciar o ataque homofóbico. Curiosamente, este ataque ocorreu no mesmo dia em que proclamação do Pride Barcelona 2019 foi celebrada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No vídeo que foi partilhado vê-se que o jovem usa calções, sapatos de salto alto e uma camisa sem mangas e que se dirige a um segurança a pedir que controle a situação de "uma criança que acha que não me posso vestir assim". O homem que o atacou justificou-se sentir desconforto por se tratar de um lugar público onde há crianças e que o jovem ao vestir-se assim estava a desrespeitar o espaço.

A tensão aumentou no restaurante quando a vítima lembrou que era o Dia do Orgulho Gay, o que enfureceu ainda mais o homem que ameaçou bater-lhe. Foi o segurança do McDonalds que evitou a violência física, embora o agressor ainda tenha ameaçado o jovem de lhe bater fora daquele espaço.

Os responsáveis do Pride Barcelona já condenaram o acontecimento e escreveram no Twitter: "Completamente indignados com o grave episódio de homofobia sofrido ontem em um estabelecimento próximo à proclamação da Plaza Universitat, Todo o nosso apoio à vítima e nós encorajamos você a fazer o relatório correspondente ao Observatorio contra a Homofobia."