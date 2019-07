Carrossel colapsa e faz dois mortos na Índia. Momento foi gravado em vídeo

Pelo menos duas pessoas morreram e perto de 30 foram hospitalizadas este domingo num acidente no parque de diversões Kankaria Adventure Park, na cidade indiana de Ahmedabad, depois de um carrossel cheio de pessoas ter quebrado e caído.

O momento pode ser visualizado a partir dos 2:19 segundos do vídeo abaixo, captado por testemunhas no local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O carrossel, chamado Discovery, estava a cerca de seis metros do solo quando se partiu e caiu, com algumas pessoas sentadas no lado esquerdo do carrossel a embaterem numa barreira, adianta o Times of India.

Uma investigação sobre a causa do acidente já está a decorrer, informou o prefeito de Ahmedabad, Bijal Patel.