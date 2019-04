Moçambique atingido por segundo ciclone. Este é o maior de sempre.

Nações Unidas de prevenção no norte de Moçambique por causa do ciclone Kenneth

O furacão Kenneth entrou em Moçambique pela costa norte. Segundo relatos à agência Lusa, o vento e a chuva estavam a provocar uma "situação caótica", disse morador na vila de Macomia, sede de distrito no caminho previsto do ciclone Kenneth pela província de Cabo Delgado. " Estando a energia cortada era difícil obter mais informações durante a noite.

Desta vez, as autoridades agiram com mais força, e segundo o Instituto Nacional de Gestão de Crises, mais de 30 mil pessoas foram retiradas das áreas que se prevê sejam atingidas. Prevê-se que este ciclone atinja uma área com mais de 600 mil pessoas.

Desde ontem à noite que não há energia e os moradores ficaram fechados em casa. Antes do anoitecer já havia árvores caídas e estragos em alguns edifícios públicos e em casas de construção precária, em que as chapas de zinco são habitualmente os primeiros pedaços a voar durante intempéries.

Não há relatos de dois furacões de tamanha intensidade atingirem esta região, segundo os serviços meteorológicos da BBC. 2019 fica na história como o primeiro em que o país foi atingido por dois ciclones de categoria dois ou superior na mesma época chuvosa - depois de o Idai ter atingido o território em março classificado com categoria três. O Kennth atingiu, ontem, a categoria quatro.

"Nunca nada disto aconteceu nesta região, e raramente acontece no mundo, um ciclone desta força a atuar durante estes dias todos. Podemos ligar este ciclone à mudança do clima. Não só a chuva está mais intensa como cai em menos tempo, e porque atinge temperaturas mais altas na atmosfera, não diminui", disse ao jornal The Guardian o meteorologista Eric Holthaus.

Prevê-se que a intempérie diminua de intensidade no continente, logo depois de deixar de ser alimentada pelas águas quentes do oceano Índico, mas que, ainda assim, produza elevada precipitação, suficiente para causar cheias repentinas que podem ser violentas nalguns locais.

As autoridades moçambicanas anunciaram ter evacuado as zonas de risco de cheias desde a ativação do alerta vermelho, na quarta-feira, transferindo cerca de 30 mil pessoas para mais de 30 centros de acolhimento, a maioria instalados em escolas.