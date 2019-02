Ex-chefe da contraespionagem reconhece Guaidó com presidente

Hugo Carvajal no vídeo que colocou no Twitter

Maduro fecha fronteira com o Brasil e estuda fazer o mesmo com a Colômbia

Guaidó aguarda caravana de deputados junto a fronteira com Colômbia

Guarda Nacional bloqueia caravana de deputados a caminho da fronteira com Colômbia

O ex-chefe da contraespionagem militar da Venezuela Hugo Carvajal, que foi deputado de Hugo Chávez na Assembleia Nacional, reconheceu hoje o líder do parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela.

"Presidente interino da República Bolivariana da Venezuela, aqui está mais um soldado pelas causas da liberdade e da democracia para ser útil na consecução dos objetivos de restaurar a ordem constitucional que nos permita convocar eleições livres", disse Hugo Carvajal, num vídeo publicado na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ex-militar venezuelano está na "lista negra" do Tesouro dos EUA por alegado tráfico de drogas e branqueamento de capitais.

O presidente norte-americano, Donald Trump, apelou na segunda-feira aos chefes militares venezuelanos para se juntarem ao opositor e autoproclamado presidente Juan Guaidó e deixarem entrar a ajuda humanitária no país, sem o que se arriscam a várias perdas.

"Os olhos do mundo inteiro estão focados em vocês", disse Trump.

"Vocês podem escolher aceitar a oferta generosa de amnistia do presidente Guaidó e viverem em paz com os vossos (...). Senão, podem escolher a segunda via: continuar a apoiar Maduro [presidente da Venezuela]. Neste caso, não vão ter locais para se refugiarem. Não vão ter saída possível. Vão perder tudo", enfatizou Donald Trump.

No mesmo dia, a assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, dissera que os dirigentes norte-americanos "sabiam onde os oficiais militares [da Venezuela] e as suas famílias tinham dinheiro escondido no mundo".

A crise política na Venezuela, onde vivem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, agravou-se em 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres, mas Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, fala numa tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.

A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de janeiro provocou já 40 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.