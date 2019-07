Ursula pode enfrentar oposição no Parlamento Europeu

Eurodeputados do Partido do Brexit voltaram as costas ao hino europeu

Os líderes europeus apresentaram ontem os nomes para as lideranças da União Europeia, mas a proposta que coloca pela primeira vez uma mulher à frente do executivo comunitário pode ainda ser reprovada no Parlamento Europeu.

Afinal, o nome da alemã Ursula von der Leyen passou apenas a primeira etapa para chegar ao cargo mais importante do poder executivo da União Europeia. Na próxima fase precisará de ver o seu nome confirmado pela maioria dos eurodeputados na sessão plenária de Estrasburgo, a 16 de julho.

Mas nesta terça-feira, ao longo da tarde, várias vozes entre os membros da família socialista no Parlamento Europeu foram dando a entender que a lista proposta não agrada. Em Berlim também estalou o verniz da cada vez mais frágil coligação de governo, com o SPD do socialista Martin Schulz a manifestar o seu descontentamento em relação ao acordo que afasta a segunda força política mais votada nas eleições europeias dos dois cargos mais importantes no poder institucional na União Europeia.

Ao deixar cair a proposta do nome do socialista holandês Frans Timmermans para a presidência da Comissão Europeia, entregando ao mesmo tempo a presidência do Conselho ao primeiro-ministro do governo de gestão belga, o liberal Charles Michel, os socialistas repetem os cargos de há cinco anos na liderança da Ação Externa e, potencialmente, na presidência do Parlamento Europeu.

No final da cimeira, António Costa vincou que "este processo tem várias fases" e esta "foi só a primeira", pois "agora temos de ver qual é a reação" num contexto em que a escolha não recai num dos chamados Spitzenkandidat.

(em atualização)