Uma mulher morta por militares venezuelanos na fronteira com o Brasil

Uma mulher morreu na madrugada desta sexta-feira na comunidade indígena de Kumarakapai, na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, depois de um grupo de voluntários ter tentado impedir a passagem de veículos militares venezuelanos e os soldados terem respondido disparando as suas armas.

Os voluntários estavam a tentar manter a fronteira aberta, para permitir a entrada de ajuda humanitária. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou na quinta-feira o fecho da fronteira. Este sábado, em vários pontos da fronteira venezuelana, há operações para tentar entrar com medicamentos e alimentos, decretadas pelo presidente interino Juan Guaidó (reconhecido por 50 países, entre os quais EUA e Portugal).

A vitima mortal foi identificada pelo The Washington Post como sendo Zorayda Rodríguez, de 42 anos. Haverá ainda entre 12 e 15 feridos, todos homens, segundo a EFE. De acordo com a agência, a mulher é uma vendedora de empanadas e estava na zona quando começaram os confrontos. O resto dos feridos serão todos do sexo masculino.

O jornal norte-americano conta ainda que no local dos disparos cerca de 30 pessoas saíram à rua e raptaram três soldados, citando um porta-voz da comunidade indígena.

O administração Trump já reagiu ao incidente, através de um porta-vos do Departamento de Justiça: "Os EUA condenam os assassinatos, ataques, e as centenas de detenções arbitrárias que aconteceram na Venezuela. Estamos com as famílias das vítimas a pedir justiça e responsabilização".

Segundo escreveram os deputados Américo de Grazia e Ángel Medina na rede social Twitter, há três pessoas com ferimentos graves.

A agência noticiosa venezuelana Venepress relatou, entretanto, o registo de dois mortos, citando o testemunho de indígenas da etnia Pemon (denominados Taurepang no território brasileiro) que habitam na fronteira entre a Venezuela e o Brasil.

Concertos separados por 300 metros na fronteira com a Colômbia

Entretanto, os dois concertos que estavam preparados para hoje, promovidos com objetivos bem distintos, vão mesmo acontecer, segundo a BBC. Na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, os espetáculos estarão apenas separados por cerca de 300 metros. Do lado colombiano, o evento pretende angariar dinheiro para ajudar os venezuelanos. O Venezuela Live Aid é organizado pelo multimilionário britânico Richard Branson e contará com figuras políticas e celebridades.

Maduro, como resposta, afirmou ir organizar um festival de três dias no lado venezuelano, mas ainda não foi divulgada pelo governo a lista de artistas, com a BBC a referir que relatos não confirmados apontam para a presença de 150 artistas.