Trump vai nomear Patrick Shanahan para secretário da Defesa

DN com Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai nomear Patrick Shanahan para secretário de Defesa, anunciou esta quinta-feira, através das redes sociais, Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca.

Shanahan já tinha sido escolhido por Trump para assumir a função interinamente depois da demissão de Jim Mattis, que decidiu demitir-se do cargo como forma de protesto por não concordar com a retirada dos militares norte-americanos da Síria.

Tinha sido anunciado que Mattis deixaria a secretaria de Defesa em fevereiro, mas o presidente dos EUA antecipou a sua saída ao nomear em dezembro Patrick Shanahan, que iniciou funções a 1 de janeiro.

"Com base no seu excelente serviço ao país e sua capacidade que já demonstrou em liderar, o presidente Trump pretende nomear Patrick M. Shanahan para ser o secretário de Defesa", disse Sanders em um comunicado, divulgado no Twitter.

Após o anúncio, Shanahan divulgou um comunicado, também divulgado nas redes sociais, em que afirma estar "honrado" por ser escolhido como chefe permanente do Pentágono.

O secretário da Defesa interino afirmou que se for confirmado pelo Senado - onde os republicanos detém a maioria - vai continuar a "implementação agressiva" da estratégia nacional de defesa norte-americana. "Continuo comprometido com a modernização das forças armadas, para que nossos notáveis ​​soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais tenham tudo o que precisam para manter nosso exército letal e nosso país seguros", garantiu.

Shanahan foi alvo de uma investigação por parte do inspetor-geral do Pentágono por alegado favorecimento à Boeing - gigante da aviação onde foi um dos executivos - quando exercia o cargo de subsecretário de Defesa, mas foi, entretanto, ilibado das acusações.