Trump reconhece Guaidó como presidente interino da Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu de imediato o líder da Assembleia Nacional venezuelana, o opositor Juan Guaidó, como o presidente interino da Venezuela. Guaidó declarou-se "presidente encarregado da Venezuela".

"Os cidadãos da Venezuela já sofreram demasiado nas mãos do regime ilegítimo de Maduro. Hoje, reconheci oficialmente o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela", escreveu Trump no Twitter, partilhando uma outra mensagem do vice-presidente Mike Pence.

"Hoje, estou a reconhecer oficialmente o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. No seu papel de único ramo legítimo do governo legitimamente eleito pelo povo venezuelano, a Assembleia Nacional invocou a constituição do país para declarar Nicolás Maduro ilegítimo, e o cargo de presidente por isso vago. O povo venezuelano falou corajosamente contra Maduro e o seu regime e exigiu a liberdade e o Estado de direito", lê-se no comunicado partilhado por Pence.

No comunicado, Trump apela a outros países para reconhecerem também Guaidó.

O segundo mandato do líder venezuelano não é reconhecido internacionalmente pelos EUA, pelo Grupo de Lima (vários países latino-americanos e Canadá) e pela União Europeia.

Os apoiantes da oposição venezuelana tinham vindo a defender que Guaidó assumisse a presidência do país, enquanto presidente da Assembleia Nacional. Guaidó já tinha dito estar disponível para assumir interinamente o poder, se tivesse o apoio dos militares, com o objetivo de convocar eleições livres.