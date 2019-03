Trump levanta sanções à Coreia do Norte impostas pelo Tesouro um dia antes

Presidente da Coreia do Sul reuniu-se com Kim Jong Un

O Presidente dos Estados Unidos vai revogar as sanções contra a Coreia do Norte que o Congresso anunciou na quinta-feira, anunciou Donald Trump, esta sexta-feira, através do Twitter.

"Foi anunciado hoje pelo Tesouro dos EUA que seriam adicionadas sanções em grande escala contra a Coreia do Norte. Eu ordenei que estas sanções fossem retiradas", escreveu o Presidente na rede social.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na sequência da declaração de Trump, o gabinete de imprensa do Presidente acrescentou, citado pelo Politico, que "o Presidente gosta do Presidente Kim e por isso não acha estas sanções necessárias".

Trump esteve reunido com Kim Jong-Un há pouco mais de um mês, em Hanói (Vietname), pela segunda vez. Durante este encontro as duas partes não conseguiram chegar a nenhum acordo sobre a desnuclearização da Coreia, motivo da cimeira. "Eles queriam que as sanções fossem levantadas na totalidade e nós não podemos fazer isso", afirmou Trump no final da reunião. Já a Coreia do Norte conta outra versão: o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que o país apenas exigiu o levantamento parcial das sanções em troca do desarmamento nuclear.

No entanto, os discursos contraditórios não impediram Trump de tecer vários elogios ao homólogo norte-coreano depois do encontro no final de fevereiro.