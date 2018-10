Trump aplaude confirmação do juiz Kavanaugh

Donald Trump, que em julho nomeara Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal dos EUA, aplaudiu este sábado a confirmação do juiz pelo Senado norte-americano. Embora dividido. Com 50 votos a favor e 48 contra.

"Aplaudo e congratulo o Senado dos EUA por confirmar o nosso GRANDE NOMEADO, o juiz Brett Kavanaugh, para o Supremo Tribunal dos EUA. Ainda hoje, ao final do dia, irei assinar a sua nomeação e ele ficará automaticamente empossado. Muito entusiasmado!", escreveu o presidente republicano, na sua conta de Twitter.

Apesar das acusações de abusos sexuais contra o juiz, que originaram inclusivamente uma investigação do FBI, Trump sempre insistiu na sua nomeação. As conclusões foram entregues na quinta-feira. A maioria republicana no Senado deu-se por satisfeita com elas. Os democratas - na oposição - nem por isso.