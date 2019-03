Três jovens morreram durante os festejos da noite de São Patrício

A noite de São Patrício, em Cookstown, na Irlanda do Norte ficou marcada pela morte de três adolescentes na entrada de uma festa. Uma rapariga de 17 anos, Lauren Bullock e dois rapazes de 16 e 17 anos, não identificados até à data, morreram depois de um incidente à porta da discoteca do Hotel Greenvale no passado domingo, dia 17.

Por volta das 21.30, vários jovens encontravam-se à porta do Hotel Greenvale, à espera de entrar na "discoteca mais popular da área" entre os jovens e que "atrai multidões", contou uma testemunha ao Hulster Herald. As pessoas, cansadas da espera, começaram a empurrar, mesmo com os portões fechados e todos começaram "a balançar para a frente e para trás e empurrando de um lado para o outro", o que acabou por gerar a queda de todos os que estavam numa das filas.

O jovem diz ter ficado imobilizado durante vinte minutos, "com pessoas em cima" e que existiam mais de cem pessoas envolvidas na queda. "A situação foi terrível, simplesmente um caos, os jovens estavam histéricos. Ninguém conseguia acreditar no que estava a acontecer" disse a conselheira municipal, Denise Mullen.

Uma jovem utilizou a sua conta de Facebook para partilhar o que tinha acontecido. Eimear Tallon escreveu: "Com mais e mais pessoas a empurrar, eu também caí. Mas eu não estava no chão, estava em cima de alguém, e essa pessoa estava em cima de outra pessoa. Quando olhei para baixo pude ver vários corpos debaixo de mim e quando olhei para cima pude ver vários corpos em cima de mim. Foi o momento mais traumático, assustador e stressante da minha vida."

Tallon acusa o hotel e o segurança de não ter ajudado os jovens e diz que a situação poderia ter sido evitada. "Batemos nas janelas do hotel e tentamos obter ajuda. As pessoas lá dentro - do hotel simplesmente desviaram o olhar. Enquanto a situação acontecia, os portões ainda estavam trancados e os seguranças não ajudaram. Se não fosse pelos jovens que fizeram a coisa certa e ligaram à polícia, a situação poderia ter sido muito pior."

Depois de várias chamadas sob um incidente grave à porta do hotel, pelas 21.30 de domingo, o serviço de ambulância enviou dois paramédicos, dois médicos e cinco equipas de emergência ao local. Segundo o Serviço de Ambulância da Irlanda do Norte, três pessoas foram levadas para o Hospital Antrim e outro para o Craigavon Hospital, para receber cuidados hospitalares, citando a Sky News.

As autoridades da Irlanda do Norte estão a investigar a situação e a tentar reconstruir o acontecimento, através das imagens gravadas pelos câmaras de segurança e pelos relatos de testemunhas que assistiram ao sucedido.

As imagens, apesar de escuras, ajudam a compreender melhor o que aconteceu na noite de São Patrício à porta do Greenvale. Nas imagens, pode-se ver pessoas a cair no meio da multidão, no entanto, as autoridades precisam de estar certas se foi a queda que causou a morte dos jovens, visto não ser possível perceber se os menores se encontram entre as pessoas caídas.

O assistente do chefe da polícia, Mark Hamilton diz que várias testemunhas relataram "alguns combates após o incidente ter começado" e pelo menos uma pessoa afirma que os três jovens foram agredidos. Já o diretor médico do Serviço de Ambulância da Irlanda do Norte, Nigel Ruddell apelida a morte dos jovens de um "trágico acidente" e não acredita que estes tenham sido alvos de uma briga. "Não vimos nada que envolvesse qualquer luta ou ferimentos violentos, de todo."

As autoridades apelam a quem esteve presente no Hotel Greenvale, durante a queda, que dê o seu testemunho e que caso tenham fotografias ou vídeos, que os enviem para o Portal Público de Incidentes Maiores e optem por não partilhar nada nas redes sociais. "Nós precisamos que as pessoas se cheguem à frente e nos digam o que aconteceu ontem à noite. Três jovens estão mortos e eles merecem um inquérito completo. Os pais precisam de saber o que aconteceu", apelou Hamilton.

"É de partir o coração que um evento que deveria ter sido divertido para esses jovens na noite de São Patrício terminasse em uma tragédia tão terrível", lamenta o assistente do chefe da polícia.