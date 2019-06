Tiroteio junto a mesquita: dois feridos e o atacante morto

O polémico imã Rachid El Jay foi atingido com quatro balas, duas no abdómen e duas nas pernas.

Duas pessoas ficaram feridas num tiroteio esta quinta-feira à tarde junto a uma mesquita de Brest, uma cidade da região oeste de França. Entre os feridos está o imã Rachid El Jay, apontado pela imprensa francesa como uma pessoa controversa.

Os disparos foram feitos a partir de um carro em movimento, atingindo as duas pessoas que vinham a sair da mesquita, o imã e um fiel seu colaborador.

O autor dos disparos foi depois encontrado morto no interior da viatura - segundo as autoridades policiais francesas ter-se-á suicidado com um tiro na cabeça.

Os feridos não correm perigo de vida. O imã [na foto] - que causou alguma controvérsia em França ao publicar vídeos em que, por exemplo, dizia a uma grupo de crianças que quem ouve música pode transformar-se num porco - foi atingido com quatro disparos: dois nas pernas e dois no abdómen.

Também o homem que frequentava a mesquita foi atingido nas pernas.

Não se sabem ainda as motivações do autor do tiroteio, que terá ocorrido cerca das 16 horas. Segundo a polícia, o homem era conhecido das autoridades mas não tinha ficha policial nem se lhe conhecem ligações à extrema-direita.

O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, pediu entretanto aos autarcas para reforçarem a vigilância nos locais de culto.