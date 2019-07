Terminou a Cimeira. Conselho escolhe uma mulher para liderar a Comissão

Eurodeputados do Partido do Brexit viram costas ao hino europeu

Numa cimeira marcada por um longo impasse, os 28 escolheram pela primeira vez, na história da Construção Europeia, uma mulher para liderar o executivo comunitário.

A atual ministra Alemã da Defesa, Ursula von der Leyen é a proposta do Conselho Europeu, para presidir a Comissão Europeia. A informação foi confirmada oficialmente pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

Com a Militante do CDU alemão, do circulo restrito de Angela Merkel, que esteve em todos os governos da chanceler, apontada para substituir Jean-Claude Juncker, a presidência do Conselho Europeu será entregue ao liberal belga, atual primeiro-ministro do governo de gestão, Charles Michel.

O cargo de Alto Representante para a Política Externa é atribuído à família dos socialistas, com o atual ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, Josep Borrell a liderar a diplomacia europeia.

Apesar de reiterado por vários líderes que a presidência do BCE não estava em discussão, na distribuição dos cargos de topo, França vir a assegura a presidência da instituição com sede em Frankfurt. Nesse caso, Christine Lagarde deixa o FMI, e assumirá a liderança do Banco Central Europeu.

Dependendo da escolha que for feita amanhã pelo Parlamento Europeu, a instituição com sede em Estrasburgo, poderá vir a ser liderada pelo socialista búlgaro Serguei Stanishev, vindo a partilhar o mandato com o conservador alemão Manfred Weber, na segunda metade.

António Costa diz que solução alcançada é boa e equilibrada

Primeiro-ministro português disse hoje em Bruxelas considerar que a solução encontrada ao fim de três dias para os cargos de topo da União Europeia "é boa" e "equilibrada" em termos de género. Duas mulheres na liderança da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu e dois homens na presidência do Conselho Europeu e na gestão da Política Externa.

António Costa frisou ainda que teria ficado mais satisfeito com o acordo alcançada anteriormente. O governante português confirmou aos jornalistas que ao longo desta maratona negocial foram alcançados dois acordos - um deles que repartia a presidência do Parlamento Europeu entre o búlgaro Sergei Stanishev, atual líder do Partido Socialista Europeu, e o alemão Manfred Weber, que foi o candidato principal do Partido Popular Europeu (PPE) à presidência da Comissão Europeia - que acabaram por não ser aprovados pelo Conselho Europeu.

Costa salientou ainda que só foi encontrada uma solução porque os governos socialistas não se quiseram tornar numa força de bloqueio. "O pior que poderíamos fazer era tornarmo-nos uma minoria de bloqueio".

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro português deixava um alerta ao referir que o grupo do PPE está refém de políticos como Matteo Salvini, vice-primeiro ministro italiano.

Charles Michel já reagiu

O primeiro-ministro belga em funções, o liberal Charles Michel, foi nomeado para a presidência do Conselho Europeu, que considerou ser uma tarefa de "grande responsabilidade". Tornar a "Europa unida com respeito pela diversidade nacional" é o objetivo do seu mandato.

"Ser apontado para presidente do Conselho Europeu é uma grande responsabilidade e uma tarefa que vou cumprir com empenho. O meu objetivo consiste numa Europa unida com respeito pela diversidade nacional. Solidariedade, liberdade e respeito mútuo são o cerne da União Europeia. Vou defender estes valores", referiu em mensagem na sua conta na rede social Twitter.