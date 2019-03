Teresa May acusa deputados de empatarem saída da UE. E lamenta ter pedido adiamento do Brexit

"Esse atraso é motivo de grande pesar pessoal para mim", disse May em um comunicado gravado na sua residência oficial, em Downing Street. A primeira-ministra britânica pediu que o prazo inicial para o Brexit, que estava previsto para 29 de março, seja prorrogado até 30 de junho.

"Espero ardentemente que (os deputados) encontrem uma forma de apoiar o acordo que negociei com a UE, um acordo que promova o referendo e seja o melhor negócio, e continuarei a trabalhar dia e noite para garantir a negociação. "Mas não estou preparada para atrasar o Brexit além do dia 30 de junho", disse May.

A extensão do prazo à União Europeia foi pedida esta quarta-feira e deverá ser discutida pelos líderes europeus na quinta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Espero ardentemente que (os deputados) encontrem uma forma de apoiar o acordo que negociei com a UE, um acordo que promova o referendo e seja o melhor negócio, e continuarei a trabalhar dia e noite para garantir a negociação. "Mas não estou preparada para atrasar o Brexit além do dia 30 de junho

A líder do governo britânico recorda que passaram quase três anos desde que o povo votou para deixar a União Europeia. "Foi o maior exercício democrático da história do nosso país", disse e lembrou que tomou posse com "esse veredicto". Em março de 2017, iniciou o o processo do Artigo 50 para o Reino Unido sair da UE e "o Parlamento apoiou-o de forma esmagadora".

Admitiu que a população já está cansada "das disputas internas", "está cansado dos jogos políticos" e dos "parlamentares que não falam mais nada senão do Brexit quando há preocupações reais sobre as escolas, o Serviço Nacional de Saúde e o crime".

. "Foi o maior exercício democrático da história do nosso país"

Por isso, afirma Theresa May, "escrevi ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para solicitar uma breve prorrogação do artigo 50 até 30 de junho, para que os deputados tenham tempo para fazer uma escolha final". E questionou se os deputados querem realmente assumir o resultado do referendo, o controlo das fronteiras e leis monetárias, enquanto protege os empregos e a segurança nacional.

"Eles [esses deputados] querem sair sem um acordo, ou não querem sair, causando danos potencialmente irreparáveis ​​à confiança do público não apenas nesta geração de políticos, mas em todo o nosso processo democrático?", interroga a primeira-ministra britânica e acrescenta: "Já é hora de tomarmos uma decisão".

"Eles [os deputados] querem sair sem um acordo, ou não querem sair, causando danos potencialmente irreparáveis ​​à confiança do público não apenas nesta geração de políticos, mas em todo o nosso processo democrático?"

"Até agora, o Parlamento fez todo o possível para evitar fazer uma escolha. Movimento após movimento e emenda após emenda foram apresentados sem que o Parlamento decidisse o que quer. Todos os deputados estão dispostos a dizer o que não querem. Espero ardentemente que os parlamentares encontrem uma forma de apoiar o acordo que negociei com a UE, um acordo que aproveite o resultado do referendo e seja o melhor negócio", disse May.