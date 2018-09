É a primeira vez que a totalidade dos estabelecimentos de jogo do antigo território administrado por Portugal fecham as portas em cenário de tempestade tropical.

Uma nota emitida pela Gabinete de Comunicação Soial do Governo de Macau refere que a decisão foi aprovada pelo Chefe do Executivo Chui Sai On e que as concessionárias de jogo concordaram com a medida.

Isto acontece numa altura em que Macau está em alerta máximo numa altura em o super tufão Mangkhut se encontra a 500 quilómetros no Mar do Sul da China, tendo a trajetória mudado nas últimas horas, fazendo com que o olho da tempestade possa vir a passar a 60 quilómetros do antigo território administrado por Portugal, de acordo com as previsões mais recentes.

As zonas baixas da cidade foram evacuadas ao início da noite em virtude do risco elevado de inundações que podem fazer com que a água suba até 2,5 metros acima do nível do pavimento.

Entretanto, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) já anunciaram que pelas 2 da manhã hora local (19h em Lisboa), o sinal número 3 será substituído pelo sinal 8 de aviso de tempestade tropical, sinalizando uma intensificação dos ventos. A partir dessa altura os transportes públicos cessam de funcionar e a população é aconselhada a permanecer dentro de portas.

Desde o final da tarde que as ruas da cidade se encontram com pouca circulação, ao passo que os supermercados não tinham mãos a medir face aos clientes que procuravam abastecer-se de alimentos e água.

