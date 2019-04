Sri Lanka. Radicais islâmicos sob suspeita das autoridades

Governo do Sri Lanka admite que existam pelo menos 27 estrangeiros entre as vítimas

De acordo com a Agência France Press (AFP), a polícia do Sri Lanka tem estado em alerta nos últimos dias, temendo que um recém-criado grupo radical islâmico - National Thowheeth Jama"ath (NTJ) - executasse atentados suicidas contra igrejas católicas.

As autoridades anunciaram já a detenção de sete suspeitos mas ainda não foi confirmada a sua ligação a este grupo. O governo apenas confirma que se tratam de extremistas religiosos, para evitar que haja reações contra a comunidade em causa.

Entretanto, o Conselho Muçulmano do Sri Lanka - uma comunidade que representa menos de 10% da população, que tem uma maioria budista, com cerca de 70% - já veio condenar os atentados "contra os irmãos e irmãs cristãos na celebração da Páscoa", bem como "nos hotéis em Colombo". O Conselho assinala o seu pesar pela perda de "vidas inocentes devido a elementos extremistas e violentos que querem criar divisões entre religiões e grupos étnicos para marcar a sua agenda".

De acordo ainda com a AFP, citada pela revista Time, em janeiro passado, a polícia daquele país apreendeu explosivos e detonadores e prendeu quatro elementos do NTJ. De acordo com a Reuters, vários muçulmanos do Sri Lanka juntaram-se ao ISIS, na Síria.

Os ataques deste domingo mataram mais de 200 pessoas e fizeram mais de meio milhar de feridos. Entre eles estão cerca de três dezenas de estrangeiros, um dos quais português.

O Sri Lanka declarou estado de emergência em 2018, depois de multidões de budistas terem atacado mesquitas, casas e propriedades muçulmanas na cidade de Kandy. Estes ataques terão sido a retaliação a um espancamento de um budista por um muçulmano.

Durante 30 anos o Sri Lanka foi palco de uma guerra civil sangrenta, envolvendo a maioria budista contra os tamiles do norte, que reivindicavam um Estado Independente - morreram mais de 70 mil pessoas. Em 2009, com a vitória do governo contra os rebeldes, conhecidos como "Tigres Tamil", criou a expectativa de paz no país, mas os ódios religiosos e étnicos parecem continuar a marcar aquele território.

A Igreja Católica Romana tem origem na chegada dos portugueses aquele país, em 1505, na altura designado Taprobana, Em 2015 o Papa Francisco canonizou o santo José Vaz, missionário no século XVI. Os católicos representam cerca de 7% da população de 21 milhões de habitantes.