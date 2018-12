Síria. Trump falou com Erdogan sobre retirada "lenta e altamente coordenada"

Uma das prioridades dos partidos políticos deve ser o aumento da transparência do quadro que leva à decisão política. Essa transparência aumenta, necessariamente, através do escrutínio efetivo e permite que haja mais confiança por parte da população nos agentes políticos. A participação dos cidadãos e das empresas nos processos de formação das decisões públicas é um elemento fundamental de qualquer Estado de direito democrático, constituindo uma forma de trazer ao conhecimento das entidades públicas os interesses públicos e privados que compõem o leque de ponderações associadas a cada procedimento decisório. O acompanhamento ativo pelos cidadãos e pelas empresas da vida do país é um indicador significativo do grau de consenso democrático que todas as partes interessadas pretendem alcançar. No entanto, a sensação generalizada da comunidade é a de que falta transparência no processo legislativo e administrativo.