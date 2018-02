GS_COCAINA_04 LISBOA - 21 December 2009 : Droga, consumo de Cocaina fotografado no dia 21-12-09 no DN . (PHOTO BY : GERARDO SANTOS) 8M9P0210.JPG GS_COCAINA_04

Pub

"Para fabricar um rolo que não faça dano nos epitélios nasais, é preferível usar papel ou cartão enrolado a tubos de materiais duros", lê-se na publicação da autarquia, que diz querer prevenir o consumo de drogas

Depois de Bilbau, Saragoça. O município está a ser criticado por ter distribuído um folheto que explica como 'snifar' cocaína e que, segundo a oposição, incita ao consumo de estupefacientes.

De acordo com o El País, trata-se de uma publicação com 31 páginas que elenca "precauções" a tomar no uso de estupefacientes, mas que especifica "a composição, posologia, as contraindicações e os efeitos secundários de drogas que são legais", acusa o PP, que está na oposição da autarquia, governada pela coligação "Zaragoza en Común".

Fontes municipais garantem que este tipo de programa de prevenção é feito na cidade há décadas e que o objetivo foi encontrar novas formas de enfrentar o problema do consumo de drogas, daí frases como "para fabricar um rolo que não faça dano nos epitélios nasais, é preferível usar papel ou cartão enrolado a tubos de materiais duros", ou "a toma de canábis é preferível reservá-la para ocasiões especiais".

"Informa-se amplamente sobre os efeitos adversos do consumo de drogas", defendeu a autarquia em comunicado. "A informação é verdadeira e tem base científica".

Já em setembro do ano passado, a cidade espanhola de Bilbau, no País Basco, foi criticada por distribuir kits para o consumo seguro de cocaína e outras drogas inaláveis. O kit, que incluía um cartão do tamanho de um cartão de crédito, era dado aos sábados à noite nas zonas de lazer e durante as festas de agosto da cidade, uma iniciativa do departamento de saúde da autarquia.

Mas, perante as críticas de que este ato incentivava o consumo de drogas, as autoridades locais decidiram interromper a distribuição das embalagens. "Corta bem a tua linha. Se não for bem cortada pode danificar as tuas narinas", lia-se no cartão que trazia o logótipo da cidade de Bilbau.