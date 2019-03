Rue Cremieux, Paris. Moradores fartos de turistas querem acabar com as fotos

Vivem numa rua que pode ser considerada perfeita, com as suas casas coloridas, muitas com flores nas janelas, alinhadas junto a uma via de paralelepípedos, mas os moradores da Rue Cremieux, em Paris, sofrem com a beleza da sua rua. É que por ser tão linda tornou-se um enorme sucesso no Instagram, com milhares de fotos e "likes".

Conta a BBC que os residentes pediram à prefeitura para restringir o acesso à rua por determinados períodos. Outra das solicitações é que sejam colocado um portão, que possa ser encerrado nas horas de "pico" das invasões dos turistas - noites, fins de semana e no nascer e pôr-do-sol, quando a boa luz atrai as pessoas à procura de uma foto perfeita do Instagram.

"Sentamo-nos a comer e do lado de fora temos pessoas a tirar fotos, rappers que levam duas horas para filmar um vídeo logo abaixo da janela, ou festas de solteira que gritam por uma hora. Francamente, é cansativo ", confidenciou um morador à rádio France Info.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A blogger de viagens, Kris Morton, diz que a culpa não é do Instagram, mas das pessoas. "Apenas tirar fotos para o Instagram não é um problema e se inspirar as pessoas a viajar e ver o mundo, isso pode ser importante", afirmou.

No entanto, salientou, "se se intrometer na propriedade privada, ocupar pontos de fotos impedindo outras pessoas de os apreciar ou tirar sua própria foto enquanto posa para 100 fotos diferentes, ou aventurar-se por cima de vedações, ou fora dos caminhos, para uma melhor foto, simplesmente não está OK".

É preciso, lembra Kris Morton, um "Instagram de distância - alguma cortesia e respeito pelos proprietários, visitantes e pelo meio ambiente".

A Rue Cremieux fica há 5 minutos a pé a partir da Place de la Bastille. "Esta rua curta, localizada a alguns quarteirões da Pont d'Austerlitz, é uma visão pastel. Algumas das fachadas da casa pintada também têm decorações murais modestas; os meus favoritos foram uma glicínia falsa e um gato pulando atrás de pássaros. Muitas plantas bonitas ao longo das calçadas em frente às casas. No dia em que lá estivemos decorria uma sessão de fotos de moda. Algumas residências têm cartazes "não fotografar" pendurados, o que todos pareciam ignorar. Talvez não seja uma atração imperdível, mas uma surpresa muito doce enquantose passeia", contava uma americana no TripAdvisor em novembro passado.

"Esta rua colorida é uma visão menos conhecida para ver em Paris, mas está ganhando popularidade. Quando nós a visitamos numa tarde ensolarada de sábado estava bem ocupada com turistas que tiram fotografias e até mesmo fotógrafos profissionais que disparam lá contra o pano de fundo colorido. Se são as fotos que você procura, pode ser melhor ir mais cedo, mais tarde, especialmente se for um bom dia, já que está bastante ocupado. Vale a pena visitar!", testemunhava há uma semana uma inglesa.