Reino Unido regista o dia mais quente do ano com 30,8ºC

Festivaleiros enfrentam onda de calor no festival de Glastonbury, em Pilton, no Reino Unido

As autoridades britânicas confirmaram que este sábado dia 29 de junho é o dia mais quente do ano no Reino Unido. 30,8ºC foram registados na zona de Charlwood in Surrey, Inglaterra, sendo de esperar que possa subir até aos 35ºC.

Os serviços de emergência emitiram alertas à população, no sentido de as pessoas se protegerem do sol, de estarem avisadas para possíveis interrupções na circulação de comboios ou autocarros durante o fim-de-semana.

A polícia avisou que os cidadãos devem manter-se afastadas das hidrovias depois de três pessoas terem morrido a tentar refrescar-se nelas. Dois homens, de 25 e 26 anos, mais uma rapariga, de 12 anos.