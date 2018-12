Criança de nove anos chamou a polícia para fazer queixa dos presentes de Natal

Criança que esteve ao telefone com Trump ainda acredita no Pai Natal

A polícia da pequena cidade de Zetel, no noroeste da Alemanha, recebeu uma chamada insólita nos últimos dias. Um menino de nove anos, insatisfeito com as prendas deixadas pelo Pai Natal na manhã de 25 de dezembro - porque não eram as que ele tinha pedido - decidiu ligar para a polícia.

Os agentes foram até à casa da família da criança, após a chamada de emergência, e contam que encontraram "um menino muito zangado", relata a imprensa local citando um porta-voz da polícia, que confirmou o incidente.

A polícia decidiu brincar com o assunto e lançou uma "investigação" ao caso, comparando a lista de Natal fornecida pelo menino e as prendas recebidas, concluindo que não coincidiam. Depois, ajudou os pais a resolver a situação com o filho, persuadindo-o de que o Pai Natal deverá ter confundido a lista dele com a de outra pessoa devido à idade avançada.