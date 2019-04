Quatro idosos de um lar em França morrem após alegada intoxicação alimentar

"Vinte e dois moradores das instalações residenciais para idosos dependentes La Chêneraie, em Lherm, terão sido vítimas de uma intoxicação alimentar na noite de 31 de março, após o jantar", anunciou a prefeitura, em comunicado, tendo acrescentado que outras 15 pessoas estão em estado de "urgência relativa".

As investigações já estão "em andamento para determinar a origem da alegada intoxicação alimentar" neste estabelecimento, localizado a cerca de 30 quilómetros a sudoeste de Toulouse, segundo a prefeitura.

"Os restos da refeição foram apreendidos e guardados" para serem analisadas, acrescentou a Agência Regional de Saúde (ARS), em comunicado. A ARS começou as primeiras investigações na noite de domingo. "Continuarão nesta segunda-feira [hoje], com base num questionário de alimentos que será feito aos moradores" daquela unidade para idosos.

"Nós suspeitamos de uma intoxicação alimentar (...) As análises começarão o mais tardar na segunda-feira de manhã", disse a vice-prefeita Marie-Paule Demiguel no canal BFMTV.

As equipas de socorro deslocaram-se de imediato ao local. Foi criado um centro de acolhimento para as famílias e será criada uma célula de emergência médico-psicológica, de acordo com os serviços do Estado.

A vice-prefeita e um representante do Ministério Público também se deslocaram ao local.

Inaugurada em 2006, esta instalação privada acolhe 82 moradores, de acordo com a ARS.