Autoridades alemãs já comunicaram a detenção ao governo espanhol

A polícia alemã "reteve" Carles Puigdemont quando o catalão tentava entrar no país vindo da Dinamarca, a caminho da Bélgica, avança a agência EFE. O ex-presidente da Generalitat entrou no país de carro e foi detido pouco antes do meio-dia local, já que é alvo de um mandado de detenção europeu. As autoridades alemãs já comunicaram a detenção ao governo espanhol.

Segundo a revista alemã Focus, as autoridades foram alertadas pelos serviços secretos espanhóis para a hipótese de Puigdemont entrar no território alemão.

Jaume Alonso-Cuevillas, advogado de Puigdemont, informou que o político catalão continua retido, enquanto as autoridades alemãs executam os procedimentos necessários.

Não se sabia do paradeiro de Puigdemont, que tinha viajado para a Helsínquia para dar uma conferência, desde sexta-feira, depois de a justiça espanhola ter pedido a reativação do mandado de detenção europeu. Segundo o advogado, o político tentava regressar à Bélgica, onde tem vivido nos últimos meses, tendo entrado na Alemanha vindo da Dinamarca.

O juiz do Supremo espanhol Pablo Llarena reativou na sexta-feira o mandado de detenção europeu para Carles Puigdemont e para os ex-conselheiros Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, todos na Bélgica, e Clara Ponsatí, que se mudou da Bélgica para a Escócia. E ativou um mandado de detenção internacional para Marta Rovira, que se supõe que esteja na Suíça.

O El País acrescenta que o Código Penal alemão prevê penas que vão de dez anos a prisão perpétua para crimes similares aos que são imputados em Espanha a Puigdemont.

No sábado, através da rede social Twitter, o ex-presidente do governo regional da Catalunha afirmou que vai "lutar até ao fim" por todos aqueles que considera "reféns de um Estado repressor" e pela "liberdade na Catalunha".