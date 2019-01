Primeiros resultados da autópsia apontam para golpe na cabeça de Julen

É a segunda vez que José Roselló e Victoria García, pais do pequeno Julen, perdem um filho. Óliver terá morrido subitamente em 2017, com três anos.

Depois de 13 dias caído num poço em Totalán, Málaga, o corpo de Julen Roselló foi encontrado e levantado para autópsia, na madrugada deste sábado. De acordo com o jornal El Mundo, os dados da análise preliminar indicam que a criança de dois anos desaparecida a 13 de janeiro indica um traumatismo cranioencefálico severo, uma lesão grave na cabeça, e politraumatismos compatíveis com a queda.

Segundo o mesmo jornal, os técnicos de resgate encontraram Julen de braços levantados, o que os investigadores acreditam significar que o menino terá tentado proteger-se das pedras e restantes sedimentos que caíram sobre si.

Os dados da autópsia, iniciada esta manhã, seguem agora para a autoridade judicial. O Tribunal de Instrução número 9 de Málaga será a entidade responsável por determinar e apresentar as possíveis causas do acidente, bem como apurar responsabilidades.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Acredita-se que Julen terá caído em queda livre até ao 71 metros dos mais de 100 do poço e que o corpo terá ficado imediatamente soterrado de terra depois de a criança ter caído. Em declarações aos jornalistas, esta madrugada, Alfonso Celis, representante do Governo de Andaluzia, disse não poder adiantar mais detalhes da investigação, "já que o levantamento do corpo está nas mãos da Guarda Civil e do Tribunal de Instrução".

Durante 24 horas por dia, mais de 300 técnicos - grande parte destes profissionais da brigada de elite era originária das Astúrias, no norte de Espanha - participaram nas operações para conseguir chegar ao pequeno Julen. As primeiras previsões das autoridades não faziam adivinhar que até ao final os esperariam 13 longos dias, naquilo que o delegado do Governo caracterizou de uma missão "urgente", mas concretizada "com delicadeza".

Este sábado, a cidade deu início a três dias de luto, com um minuto de silêncio em memória do pequeno Julen.