Já só faltam pouco mais de dois metros para chegar a Julen

Já lá vão 12 dias desde que Julen terá caído num buraco, em Totalán, Málaga. Depois de 15 horas de operações para alcançar os 3,8 metros restantes para chegar ao menino de dois anos, a equipa de mineiros no terreno já terá alcançado cerca de metade da distância prevista para o final do resgate, de acordo com o El País.

A operação terá complicado e atrasado devido a saliências encontradas nos últimos metros do túnel de 60 metros, o que obrigou a que os técnicos tivessem que passar a trabalhar diretamente no tubo e a escavar manualmente uma galeria vertical. As autoridades já não avançam prazos para o resgate da criança, mas a conclusão pode ser conhecida nas próximas horas.

Os encarregados da Junta de Andalucía, da Guarda Civil e do serviço de emergência 112 destacaram a energia e o compromisso de todo o pessoal envolvido no resgate de Julen.

Fontes da operação explicaram que uma grua mantém suspenso o tubo que será introduzido no túnel vertical, enquanto decorrem os trabalhos no trecho final. A equipa operacional também conta com uma unidade especializada em explosivos da Guarda Civil, que está preparada para, se necessário, devido à dureza do solo, realizar pequenas explosões controladas que quebrem o material e facilitem a perfuração.

O delegado do Governo na Andaluzia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, admite que esta é "uma situação extrema, sem precedentes".

O tribunal de instrução n.º 9 de Málaga abriu entretanto um processo para saber as circunstâncias exatas em que a criança caiu no domingo, 13 de janeiro, no poço de um terreno privado nos arredores de Totalán. As diligências estão a ser feitas depois de recolher declarações dos pais do menor, o dono do terreno e a pessoa que abriu o poço no mês de dezembro.