Polícia revela imagem do suspeito do ataque em Lyon e pede ajuda

A polícia nacional francesa revelou no Twitter uma imagem do suspeito de ter feito explodir uma bomba esta sexta-feira no centro de Lyon, num ataque que causou 13 feridos.

O suspeito, um homem, foi filmado de bicicleta, parcialmente mascarado e de óculos escuros, a deixar uma mala junto à padaria pouco antes da explosão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia está a visionar as imagens do circuito de videovigilância da zona, estabeleceu um cordão de segurança e pediu para que eventuais testemunhas entrassem em contacto com as autoridades.

A investigação judicial, aberta inicialmente por tentativa de homicídio, foi transferida para o Ministério Público de Paris, que centraliza os casos de terrorismo em França.

Numa breve declaração, o Presidente francês, Emmanuel Macron, endereçou votos de restabelecimento aos feridos do que considerou ter sido um ataque.