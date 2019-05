Polícia italiana prepara equipa para proteger... pistácios

A colheita será em setembro, mas na localidade italiana de Bronte, na Sicília, a polícia já está a definir os planos para proteger a maior fonte de riqueza da região. Os pistácios. Nem mais: o pequeno fruto seco verde, motor económico da região.

A história é contada pela BBC. Com menos de 20 mil habitantes, Bronte beneficia de uma denominação de origem controlada (DOC) para os pistácios locais, que são cultivados numa área de 3000 hectares no sopé do monte Etna - um vulcão ativo.

Muito embora a produção desta localidade siciliana não represente mais do que 1% da produção total de pistácios - que tem como grandes produtores mundiais os Estados Unidos e o Irão - os pistácios verdes de Bronte são os que atingem os preços mais altos no mercado, sobretudo por manterem um bom estado de conservação durante mais tempo (os produtores locais também garantem que são os mais saborosos).

Um quilo do fruto que é denominado como o "ouro verde da Sicília" custa habitualmente cerca de 15,5 euros (venda do produtor). Problema: mesmo sendo difíceis de roubar, dado que têm de ser apanhados das árvores um a um, os pistácios de Bronte transformaram-se num alvo privilegiado de ladrões.

O problema atingiu tais proporções que o presidente da comuna de Bronte teve de pedir, já há anos, a ajuda das forças policiais, que desde 2011 destacam um helicóptero para fazer patrulhas na zona, a partir do momento em que os pistácios estão bons para consumo.

À vigilância aérea vão juntar-se equipas no terreno para proteger a produção deste fruto seco, que só floresce a cada dois anos. "Os cidadãos honestos apreciam este serviço. A época das colheitas é um momento delicado para a nossa comunidade", diz à BBC Mario Prestianni, um dos 230 agricultores sicilianos autorizados a cultivar pistácios.

Em 2017 Bronte produziu 1250 toneladas de pistácios. Dois anos antes foram produzidas 1400 toneladas.