Polícia catalã abateu homem que invadiu esquadra a gritar "Alá é grande"

A polícia catalã abateu, na madrugada de hoje, um homem de 29 anos que entrou numa esquadra armado com uma faca e aos gritos de "Alá é grande".

De acordo com o jornal catalão El Periodico, o incidente ocorreu cerca das 05.52h desta manhã. O indivíduo, de origem argelina, entrou no edifício dos Mossos d'Esquadra - a força policial da Catalunha - de Cornellà de Llobregat (Barcelona), tentando atacar os agentes com uma faca., enquanto gritava "Allahu Akbar" (Alá é grande). O homem foi abatido no local pelo agente que se encontrava na receção.

O El Mundo avança que os Mossos emitiram, entretanto, uma ordem interna para que as esquadras reforcem a segurança.

Este incidente acontece três dias depois da data em que se assinalou um ano sobre o atentado de 17 de agosto, nas Ramblas, em Barcelona, e Cambrils (Tarragona), que vitimou 16 pessoas.

Em atualização