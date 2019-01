Polícia alemã detém três iraquianos suspeitos de planear atentado

A polícia alemã deteve esta manhã três refugiados iraquianos que tentaram construir uma bomba caseira e se preparavam para atacar, apesar de ainda não terem escolhido o alvo. As detenções ocorreram no estado de Schleswig-Holstein.

Segundo os investigadores, citados pela Deutsche Welle, dois jovens de 23 anos, identificados como Shahin F. e Hersh F., fizeram o download de instruções para construir uma bomba e compraram um detonador do Reino Unido. As autoridades britânicas conseguiram impedir o envio da peça.

O outro detido, Rauf S., de 36 anos, tentou ajudá-los a comprar uma arma de 9 mm. Considerando que era demasiado cara, começaram então a pensar em atacar com um veículo armadilhado. Shahin terá começado a ter aulas de condução no início do mês.

"Segundo as descobertas até à data, os suspeitos ainda não tinham selecionado um alvo específico para o ataque", de acordo com o comunicado da procuradoria. Mas, desde o final de 2018, que estavam decididos a "fazer um ataque com motivações islamitas na Alemanha". As autoridades estão a investigar se teriam alguma ligação a uma organização terrorista.