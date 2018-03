Pub

Dos 17 que a Reuters apanhou em fotografias, sete responderam que não eram eles ou recusaram fazer comentários. Veja as imagens

Ludmila Sklyarevskaya, administradora de um hospital russo, votou duas vezes nas eleições em que os russos voltaram a dar uma vitória esmagadora a Vladimir Putin, este domingo. Primeiro numa mesa de voto, depois noutra, de acordo com um jornalista da Reuters que seguiu os seus movimentos. E não foi a única: na cobertura das eleições russas os fotógrafos da agência captaram imagens do que parecem ser as mesmas pessoas a votarem em duas ou mais mesas de voto na cidade de Ust-Djeguta, na Rússia.

Sklyarevskaya negou ter votado duas vezes, algo que é ilegal na Rússia e sujeito a multa. "Não sou eu", argumentou. E quando as fotografias foram mostradas a um membro da comissão eleitoral de uma das seções, Leila Koichuyeva, aquela argumentou que "podiam ser gémeos".

Segundo a Reuters, muitos dos que votaram duas vezes pareciam deslocar-se em grupos, algumas vezes em pequenos autocarros com nomes de serviços estatais.

Dos 17 que a Reuters apanhou em fotografias, sete responderam que não eram eles ou recusaram fazer comentários.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que há procedimentos estabelecidos para relatar violações eleitorais. "Se esses relatos da respeitada agência Reuters forem confirmados por declarações às autoridades dos observadores que estavam em cada secção de voto, então é preocupante. Se não forem confirmados, não nos preocupa".

Os opositores de Putin e observadores eleitorais independentes dizem que funcionários leais ao presidente russo usaram uma variedade de truques para inflacionar a participação nas eleições de domingo.

Putin é genuinamente popular no país, mas uma baixa afluência causada por alguma apatia numas eleições em que não havia realmente disputa teriam-no privado da vitória esmagadora que procurava. No final, conseguiu esse mandato, com uma forte participação de quase 70%.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.