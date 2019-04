Pai e a filha em Notre-Dame. Turista que tirou foto quer encontrá-los

Eram cerca das 16.30, da última segunda-feira - uma hora depois deflagrava o incêndio que acabou por destruir parte da icónica catedral de Paris. Brooke Windsor, uma turista americana de férias em Paris, passeava nessa altura junto a Notre-Dame quando viu a cena ternurenta de um homem fazendo uma roda com uma criança, e não hesitou.

A foto, com a catedral em fundo, mostra esse momento do que parece um pai e uma filha numa divertida tarde de passeio. Agora, Brooke quer encontrar o homem para lhe dar aquela recordação e para isso resolveu pedir ajuda no Twitter. Em poucas horas a foto já foi partilhada mais de 66 mil vezes, segundo a BBC News.

"Tirei esta fotografia à saída de Notre-Dame, cerca de uma hora antes de ela se incendiar", conta Brooke na sua conta de Twitter. "Na altura quase fui ter com ele para lhe perguntar se queria a foto. Quem me dera tê-lo feito", confessa. E termina com um apelo: "Twitter, se tens alguma magia, ajuda-me a que ele encontre isto [o seu tweet com a foto].

Em poucas horas, o seu apelo foi repetido na rede social mais de 66 mil vezes, acompanhado dos mais diversos comentários, alguns discutindo a possível nacionalidade do homem, outros partilhando fotos antigas deles próprios com a Notre-Dame em fundo.

A CBS 42, um dos canais da estação de televisão americana, ofereceu-se para ajudar e pediu autorização a Brooke para partilhar a foto com todos os seus parceiros, iniciativa que a jovem agradeceu.

"Se fosse comigo, eu quereria esta memória", contou ela à BBC News. "Espero que ele sinta da mesma maneira". Quer sinta, quer não, o homem ainda não deu sinal de saber, sequer, que é o alvo deste episódio viral no Twitter.

Brooke Windsor, que está de visita à capital francesa, foi uma dos milhares de pessoas que observaram, em choque, nas ruas de Paris, o incêndio que pouco depois da - agora famosa - foto consumiu parte da catedral. "Tão triste ver o edifício tão sereno e seguro, num dia dia sol, antes daquele terrível desastre".