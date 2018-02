Pub

Os cortes anunciados pela administração do Presidente dos EUA não esmorecem o administrador da agência espacial norte-americana

Depois de ter sido noticiado no passado domingo o plano de Donald Trump para transformar a Estação Espacial Internacional numa operação comercial e privada, e revelado o orçamento norte-americano para a Nasa esta segunda-feira, que tem previstos vários cortes, Robert Lightfoot, administrador da agência espacial dos EUA, revelou que a NASA continua com a intenção de criar uma nova estação espacial que orbitará em torno da Lua. Chamar-se-á Lunar Orbit Platform Gateway.

A Nasa pretende lançar o módulo propulsor para a tal estação espacial em 2022, disse Lightfoot, de acordo com o Guardian, de maneira a colocar a estação em órbita em 2030 quando, acrescentou, várias pessoas trabalharão na lua e no espaço.

"Estou confiante que os EUA vão liderar o regresso à Lua, com humanos a trabalhar na órbita lunar, na superfície lunar, e entre a Terra e a Lua", afirmou.

A agência aeroespacial americana também prosseguirá a investigação para criar drones mais avançados, uma frota de aviões supersónicos de passageiros e até carros voadres, como "os dos Jetson", numa alusão à clássica série de animação em que se passa no futuro e em que a família se desloca pelo ar.

O orçamento de Trump para a Nasa prevê que apenas cerca de 890 millhões de dólares, de um orçamento de 20 mil milhões, esteja disponível para a categoria Advanced Exploration Systems, que tem em si os projetos para o espaço profundo.

A administração Trump quer novamente eliminar o programa educativo da NASA do orçamento, bem como cinco missões terrestres. Pretende também acabar com um projeto que tem como objetivo ajudar a prever a meteorologia e monitorizar o calor na atmosfera. São esperados também cortes orçamentais no campo da astrofísica e no programa WFIRST, que consiste num telescópio espacial para estudar energia escura e planetas fora do Sistema Solar.

O financiamento da NASA terá ainda de ser aprovado pelo Congresso.