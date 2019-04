"Os cursos de português no Cazaquistão contribuirão para a aproximação dos dois povos"

Parlamento do Cazaquistão renomeia capital com nome de ex-Presidente

Qual é o grande objetivo desta sua visita a Lisboa?

Tornou-se uma boa tradição para os nossos países realizar consultas políticas anuais entre os ministérios dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão e de Portugal. Por exemplo, realizámos uma ronda de consultas políticas no ano passado, em março, em Astana. E agora fazemos o mesmo em Lisboa.

Durante as conversações com o diretor-geral dos Assuntos Políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Pedro Costa Pereira, discutimos o estado e as perespectivas futuras das relações bilaterais nas áreas política, comercial, económica, cultural e humanitária, bem como outras relevantes questões da agenda internacional.

Destacámos ainda a dinâmica progressiva da interação e confirmamos o compromisso mútuo para expandir e fortalecer ainda mais as relações entre os dois estados.

Além disso, discutimos a interação dentro das organizações internacionais, bem como o apoio mútuo em iniciativas de política externa. Tivemos uma troca substantiva de pontos de vista sobre temas internacionais, incluindo a coordenação de esforços para ajudar na estabilização do Afeganistão.

Foi dada especial atenção à implementação do Acordo de Parceria e Cooperação Reforçada entre o Cazaquistão e a União Europeia, bem como à interação das partes no contexto da relação da Ásia Central com a União Europeia.

A interação reforçada entre os ministérios dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão e de Portugal, como parte da tarefa de fortalecer a componente económica da política externa, foi um tema importante das negociações. As duas partes concordaram em fortalecer a coordenação de transporte e trânsito como parte da Iniciativa uma Faixa e uma Rota, intensificar medidas para expandir a interação em sectores promissores como as energias renováveis, a tecnologia da informação, inovação e engenharia, indústria leve e turismo. Com o mesmo objetivo, foram discutidas as perspetivas de ampliação do quadro legal bilateral por meio da assinatura de novos acordos setoriais.

Para intensificar a cooperação comercial e económica, decidimos agilizar as conclusões dos acordos intergovernamentais sobre cooperação económica, comercial e técnica, dupla tributação e transporte rodoviário internacional. As partes também manifestaram interesse em conduzir um fórum de negócios de investimento que contribuiria para aprofundar a cooperação entre as comunidades de negócios dos dois países e encontrar projetos mutuamente benéficos e competitivos.

Além disso, realizaram-se reuniões com representantes da comunidade empresarial portuguesa, em particular com a AICEP e a AIP, bem como com representantes de grandes empresas, incluindo Partex, EFACEC, Novobase, ISQ Global, Micotec, NOV, SMP, MPG, durante as quais discutimos a participação de empresas portuguesas em projetos de investimento promissores no Cazaquistão.

Como descreveria as relações bilaterais entre Portugal e o Cazaquistão, 27 anos depois de terem sido estabelecidas?

As relações cazaque-portuguesas estão a desenvolver-se progressivamente. As lideranças dos dois países estão firmemente comprometidas com o pleno desenvolvimento da cooperação multifacetada mutuamente benéfica.

Portugal é um parceiro importante do Cazaquistão na Europa. Acredito que esta atmosfera amigável e cordial na nossa interação é uma conquista deste período de 27 anos de relações diplomáticas. Não há problemas não resolvidos entre nossos países.

Estamos interessados ​​em fortalecer ainda mais o diálogo político, expandir as nossas relações comerciais e económicas e construir a cooperação para investimentos.

Os dois países estão a trabalhar ativamente em organizações internacionais. Portugal é um parceiro importante do Cazaquistão na UE, OSCE, ONU e outras organizações.

O potencial do comércio cazaque-português, cooperação económica e de investimento, tem todos os pré-requisitos para um maior desenvolvimento. Infelizmente, não é utilizado totalmente.

Precisamos aumentar o comércio bilateral e encontrar novos nichos para interação econótica.

A fim de diversificar a economia nacional, estamos prontos para expandir e aprofundar a cooperação com empresas portuguesas interessadas em investir nas nossas indústrias não primárias.

A assinatura e implementação do Acordo de Cooperação Económica, Comercial e Técnica, que está em fase final de coordenação, servirá para revitalizar a cooperação económica bilateral. Além disso, o Acordo permitirá a criação de uma Comissão Conjunta de Cooperação Económica e Técnica, que buscará novos nichos promissores e mecanismos efetivos de interação económica.

Estou certo de que a Comissão Económica Conjunta contribuirá para elevar as relações bilaterais a um nível qualitativamente novo.

Uma grande importância é também dada ao desenvolvimento de laços culturais e humanitários. Segundo os acordos alcançados, o Instituto Camões manifestou a sua disponibilidade para organizar cursos de língua portuguesa a partir de setembro de 2019 na Universidade Ablai Khan de Relações Internacionais e Línguas Mundiais em Almaty.

Estes cursos incluem não só a aprendizagem de línguas, mas também uma série de eventos culturais, como uma semana de cinema, noites musicais e recitais, exposições, assistência na organização de traduções de autores portugueses para a língua cazaque.

Estou confiante de que a organização dos cursos de língua portuguesa no Cazaquistão contribuirá para a aproximação dos nossos povos e culturas, bem como para libertar o potencial da cooperação bilateral.

Quais são, na sua opinião, os sectores prioritários da cooperação económica entre Portugal e o Cazaquistão?

As relações comerciais e económicas entre o Cazaquistão e Portugal caracterizam-se por um aumento do investimento português, pelo interesse ative da comunidade empresarial portuguesa em entrar no mercado do Cazaquistão, da União Económica da Eurásia (EAEU) e da região da Ásia Central.

Várias empresas portuguesas estão a operar com sucesso no Cazaquistão, em sectores que incluem design arquitetónico, tecnologia da informação, construção, normalização internacional, produção e fornecimento de mobiliário de escritório.

Até hoje, o volume de investimentos portugueses no nosso país é de aproximadamente de 250 milhões de dólares.

Visitas regulares de delegações económicas são organizadas por ambos os lados. As áreas mais promissoras da cooperação económica são as energias renováveis (aumento da eficiência energética, uso de equipamentos elétricos com maior economia), TIC (introdução de soluções inovadoras, tecnologia inteligente no gerenciamento de transportes, automação de informações), agricultura, construção (formas avançadas de processamento de resíduos e gerenciamento de resíduos industriais), produção de acessórios para móveis, indústria têxtil e de calçados, turismo, desenvolvimento de ligações de transporte e logística como parte da Iniciativa uma Faixa, uma Rota.

Portugal é famoso pelos progressos no setor das energias renováveis. Tanto quanto sei, estas fontes representam mais de 60% do consumo de energia, incluindo energia hídrica, eólica e solar.

As empresas portuguesas têm uma riqueza de conhecimentos que podem ser úteis para o Cazaquistão na consecução dos objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa e desenvolvimento de uma economia verde.

Tendo em conta a experiência significativa de Portugal no desenvolvimento da indústria de start-up, tecnologia verde, bem como turismo, gostaríamos muito de receber a cooperação bilateral nestas áreas.

Em geral, esperamos uma cooperação ativa nos projetos no campo do desenvolvimento de tecnologia e competências como parte da Indústria 4.0.

Acreditamos que o lançamento no Cazaquistão do Centro Internacional de Tecnologia Verde e Projetos de Investimento, assim como o Parque Tecnológico Internacional de Startups de TI do Astana Hub, oferece uma boa oportunidade para a implementação de iniciativas conjuntas.

Quais são as razões para a recente renúncia do Presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbaiev, o pai da independência na sequência da desagregação em dezembro de 1991 da União Soviética?

No seu discurso de saída, o nosso primeiro Presidente afirmou que "o mundo está a mudar, não está parado. Não apenas surgem novas oportunidades, mas também novos desafios tecnológicos e demográficos globais estão a crescer, e a instabilidade da ordem mundial permanece. Cada geração tem que resolver os seus problemas. O processo é natural. Nós devemos mudar também, juntamente com o mundo".

Ao se demitir voluntariamente da presidência, Nursultan Nazarbayev demonstrou mais uma vez sua sabedoria política como um líder visionário comprometido com os valores democráticos. Este é o seu legado político nacional e global.

Ao mesmo tempo, de acordo com as leis aprovadas pelo Parlamento, Nursultan Nazarbayev continua a ser o único e vitalício Elbasy - o líder da nação.

Ele também é o Presidente do Conselho de Segurança, o Presidente do Partido Nur Otan, o Presidente da Assembleia do Povo do Cazaquistão e um membro do Conselho Constitucional. A opinião altamente respeitada do Presidente terá uma influência importante no desenvolvimento e adoção de decisões estratégicas.

A transferência de poder foi realizada de maneira tranquila, o que é um fator importante para garantir a estabilidade interna e fortalecer a posição internacional do Cazaquistão.

Este é outro exemplo da alta cultura política do nosso povo e sua excepcional sabedoria. É também um bom exemplo para as gerações futuras.

O novo presidente, Kassym-Jomart Tokayev declarou a continuidade do rumo político e económico do primeiro presidente.

Quais são as razões para renomear a capital cazaque para "Nur-Sultan"?

Renomear a capital causou discussões entre a opinião pública no nosso país. Isso é compreensível, porque durante mais de 20 anos, Astana se tornou uma marca do Cazaquistão. Mas é preciso lembrar que a nossa nova capital foi criada por uma decisão do nosso primeiro presidente.

Naquela época, a decisão de transferir a capital de Almaty não foi amplamente apoiada pela população e deputados. No entanto, após 20 anos, não há dúvida de que a transferência do capital foi a decisão certa.

A nova capital tornou-se conhecida e recebeu reconhecimento global - em 1999, por decisão da UNESCO, recebeu o título de "Cidade da Paz". Estas conquistas são todas graças ao primeiro presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev. São o resultado da sua vontade política e participação pessoal na formação da nossa capital.

A renomeação desta cidade é o reconhecimento dos 30 anos de trabalho do nosso primeiro presidente. Além disso, é muito importante entender que Nur-Sultan é uma cidade nova, fundada a partir do zero. Esta é uma cidade completamente nova, que hoje encanta o mundo inteiro.

Além disso, globalmente, há exemplos de nomear a principal cidade de um país em homenagem a figuras históricas. Sabemos que a capital dos EUA tem o nome de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, enquanto na Rússia, São Petersburgo é nomeada em homenagem ao fundador desta cidade. E nós temos esses exemplos no Cazaquistão. Por exemplo, a cidade de Satpayev tem o nome de um homem que fez uma contribuição inestimável para o desenvolvimento da geologia e da ciência do Cazaquistão.

Como está a relação do Cazaquistão com a Rússia, a China e a Turquia, o primeiro um parceiro histórico, o segundo um vizinho incontornável e o terceiro um irmão em termos de cultura?

A Rússia e o Cazaquistão são parceiros estratégicos confiáveis. Os povos dos dois países estão ligados por uma história profunda e laços inseparáveis ​​de amizade. O Cazaquistão e a Rússia têm a maior fronteira terrestre do mundo, com 7500 quilómetros.

Um intenso diálogo político foi estabelecido entre nossos países, que cooperam ativamente em todos os campos.

A Rússia é um dos maiores parceiros comerciais do Cazaquistão. No final de 2018, o comércio bilateral entre os países chegou a 17,6 mil milhões de dólares, apresentando um aumento de 7,2%. Hoje, mais de 10 mil empresas com capital russo estão registradas no nosso país.

As empresas cazaques e russas estão envolvidas em conjunto no desenvolvimento de grandes projetos de petróleo e gás. Com base em abordagens mutuamente benéficas, o petróleo russo é transportado na direção de países terceiros. As empresas dos dois países estão ativamente envolvidas no projeto de expansão do Consórcio do Oleoduto do Cáspio.

O Cazaquistão e a Rússia também estão a cooperar ativamente no campo da exploração espacial. A cooperação continua se desenvolvendo no campo do complexo espacial de Baikonur, que se tornou um exemplo vívido de uma parceria estratégica entre o Cazaquistão e a Rússia, bem como o projeto espacial Baiterek.

Além disso, a cooperação na educação está se desenvolvendo de forma constante. Cerca de 67 mil estudantes do Cazaquistão estudam em universidades russas. As instituições de ensino superior do Cazaquistão operam em estreita coordenação com as universidades russas.

Os nossos países cooperam ativamente em várias grandes organizações internacionais, como a Comunidade de Estados Independentes, a EAEU, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva e outras.

O Cazaquistão e a Rússia, que estão entre os fundadores da EAEU, continuam a ser as "locomotivas" da integração eurasiana.

Enquanto isso, o Cazaquistão atribui grande importância ao desenvolvimento de uma parceria estratégica abrangente com a China. Em 27 anos desde o estabelecimento de relações diplomáticas, criamos um modelo exemplar de relações interestatais, desenvolvendo-se no espírito de boa vizinhança e compreensão mútua.

Nossos países cooperam com sucesso em grandes projetos bilaterais e internacionais, bem como na criação de joint ventures.

Em particular, os projetos estão sendo implementados com sucesso como parte do programa Nurly Zhol, anunciado pelo primeiro presidente do Cazaquistão. O Nurly Zhol, um programa de desenvolvimento de infraestrutura em larga escala, está sendo integrado com sucesso à Iniciativa um Faixa, uma Rota, que ajuda a promover a expansão dos laços comerciais e económicos não apenas entre os dois países, mas também entre os grandes e dinâmicos mercados da Europa e da Ásia.

Cinco anos depois de a Iniciativa Uma Faixa, uma Rota ter sido anunciada em Astana, tornou-se um grande impulsionador para estimular a cooperação internacional e o crescimento económico global.

Novas rotas de transporte foram lançadas com contentores do porto chinês de Lianyungang para a Ásia Central e a Turquia, bem como o tráfego de contentores do porto seco de khorgos para a cidade chinesa de Chengdu.

As mercadorias podem agora ser entregues da China via Cazaquistão para a Europa em aproximadamente 15 dias, enquanto a entrega por via marítima leva mais do que o dobro do tempo.

Mais importante ainda, o projeto está a tornar-se uma plataforma eficaz para a cooperação internacional pacífica e mutuamente benéfica entre os países, com uma população total de 4,4 mil milhões de pessoas.

Projetos de infraestrutura conjunta, como o terminal cazaque-chinês no porto de Lianyungang e o porto seco em Khorgos, são centros regionais e proporcionam um aumento constante do tráfego de trânsito da China para a Europa através do Cazaquistão por todos os meios de transporte.

A cooperação entre o Cazaquistão e a China através da Iniciativa Uma Faixa, Uma Rota não se limita ao setor dos transportes. A nossa parceria também se concentra no desenvolvimento de capacidades de produção.

Atualmente, 55 projetos conjuntos estão sendo implementados, totalizando 27,4 mil milhões de dólares. Espera-se que o lançamento desses programas crie cerca de 20000 empregos em 16 regiões do Cazaquistão.

Finalmente, a Turquia é um importante parceiro estratégico e de confiança do Cazaquistão no continente eurasiático, graças à cultura histórica e à história comum dos nossos povos fraternos, bem como ao crescente papel de Nur-Sultan e Ancara nos processos políticos regionais e globais, e na sua credibilidade no mundo muçulmano e turco.

Os contactos políticos regulares entre Nur-Sultan e Ancara nos níveis mais altos indicam que nossos países estão focados na expansão e no aprofundamento da parceria estratégica.

O Cazaquistão e a Turquia cooperam ativamente em uma série de questões, incluindo a luta contra o terrorismo, as conversações sobre a solução do conflito sírio como parte do processo de Astana e a intensificação das relações comerciais e económicas. Vale a pena salientar o papel das reuniões do Conselho de Cooperação Estratégica de Alto Nível co-presidido pelos chefes de Estado do Cazaquistão e da Turquia no desenvolvimento e aprofundamento das relações entre os dois países irmãos.

A Turquia é um importante parceiro de comércio e investimento do Cazaquistão. O diálogo político bilateral de alto nível é apoiado por esforços conjuntos nas áreas comercial, económica e de investimento.

Além disso, a Comissão Económica Intergovernamental cazaque-turca é um mecanismo efetivo para expandir as relações comerciais e económicas entre nossos países.

Além disso, a cooperação cazaque-turca na área cultural e humanitária é forte. Uma ênfase especial é colocada na participação de representantes dos lados em eventos culturais, continuando a troca de delegações artísticas, desenvolvendo a geminação de cidades e regiões dos dois países.