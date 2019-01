O resort norte-coreano com vista para mísseis estará pronto em 2019

Um complexo turístico com hotéis, uma marina, campos desportivos, escorregas de água: tudo isto está nos planos dos norte coreanos para um enorme resort na zona turística de Wonsan Kalma, onde também estão a ser feitos testes com armas nucleares. A obra deverá estar concluída em outubro de 2019, segundo a CNN Travel.

Destino de verão popular entre norte-coreanos, a região de Wonsan é um dos grandes focos de turismo do país onde até o próprio presidente, Kim Jong-Un, terá feito férias durante a infância. Numa altura em que o país enfrenta sanções económicas internacionais por causa dos seus programas de investimento em armas nucleares, a região é vista como uma fonte de receitas viável para a Coreia do Norte .

A cidade de 400 km2 com 360 habitantes está a ser renovada para ser um destino turístico de luxo, mas em simultâneo é usada para fazer testes de mísseis no âmbito do polémico programa nuclear da Coreia do Norte.

"Para os estrangeiros, pode parecer uma loucura lançar mísseis de um local que se quer desenvolver economicamente, mas é assim que Kim Jong-un governa", dizia Lim Eul-chul, especialista em economia norte-coreana da Universidade de Kyungnam, na Coreia do Sul à Reuters em 2017.

O projeto foi alvo de destaque durante a mensagem de ano novo do presidente da Coreia do Norte, que revelou já ter acedido ao site do projeto pelo menos três vezes durante o ano passado. No entanto, em novembro de 2018, a agência de notícias norte-coreana indicava que o presidente não estava muito satisfeito com a Zona Turística Especial de Wonsan e que deu indicações para serem construídas mais salas de jogos, de cinema e um grande parque aquático.

Os planos do governo para Wonsam foram divulgados em 2014 e em 2017 a agência Reuters anunciava que Kim Jong-Un estava a aceitar investimentos na Zona Turística Especial de Wonsan no valor de 1,5 mil milhões de dólares.