O primeiro ato oficial de Meghan depois de ter sido mãe

Meghan Markle fez a sua primeira aparição em público depois de ter sido mãe de Archie Harrison Mountbattan-Windsor, a 6 de maio, no tradicional Trooping the Colour, uma celebração do aniversário oficial da rainha.

A duquesa de Sussex saiu do Palácio de Buckingham numa carruagem puxada por cavalos. Apareceu sentada ao lado do marido, o príncipe Harry, de Catherine, a duquesa de Cambridge, e de Camila, a duquesa da Cornualha.

Vestida com um modelo azul escuro, Meghan distribuiu acenos e sorrisos ao longo do caminho onde se juntaram milhares de pessoas para assistir ao espetáculo, no qual participam mais de 200 cavalos, 400 músicos e 1400 oficiais do Exército da rainha.

O desfile parte do Palácio de Buckingham com destino à Alameda Horse Guards Parade e os membros da família real viajam a cavalo ou em carruagens. Quando a rainha era mais nova, cavalgava o seu próprio cavalo, mas nos últimos anos tem optado pela carruagem real.

O Trooping of the Colour marca o aniversário oficial do soberano britânico há mais de 260 anos.