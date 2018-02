Pub

Os líderes norte-coreanos Kim Jong-un e o seu falecido pai, Kim Jong-il, usaram passaportes brasileiros falsos para obter vistos para visitar países ocidentais nos anos 90.

A poderosa família norte-coreana é conhecida por ter usado documentos de viagem obtidos sob falsos pretextos, mas existem poucos exemplos concretos. As fotocópias dos passaportes brasileiros agora obtidos pela Reuters nunca tinham sido vistos.

"Eles usavam estes passaportes brasileiros, que claramente mostram as fotografias de Kim Jong-un e Kim Jong-il, para tentar conseguir vistos de embaixadas estrangeiras", disse à Reuters uma fonte de segurança ocidental sob a condição de anonimato. "Isto mostra o desejo de viajar e aponta para as tentativas da família desenhar uma possível rota de fuga", acrescentou a mesma fonte.

A embaixada norte-coreana no Brasil recusou fazer comentários. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil disse estar a investigar o caso.

Uma fonte brasileira, que falou sob a condição de anonimato, afirmou que os dois passaportes em questão eram documentos legítimos quando foram enviados em branco para os consulados para serem emitidos.

Quatro outras fontes de segurança ocidentais confirmaram à Reuters que os dois passaportes brasileiros com fotos dos dois Kim com os nomes de Josef Pwag e Ijonh Tchoi foram usados para pedir vistos a pelo menos dois países ocidentais. Não é claro se foram emitidos quaisquer vistos.

Os passaportes podem ter sido também usados para viajar para o Brasil, Japão e Hong Kong, dizem as mesmas fontes.

O jornal japonês Yomiuri Shimbun noticiou em 2011 que Kim Jong-un visitou Tóquio em criança usando um passaporte brasileiro em 1991 - antes da data de emissão dos dois passaportes brasileiros.

Os dois passaportes, com uma validade de dez anos, têm um carimbo a dizer "Embaixada do Brasil em Praga" com uma data de emissão de 26 de fevereiro de 1996. As fontes contactadas pela Reuters dizem que a tecnologia de reconhecimento facial confirmam que as fotografias são de Kim Jong-un e do seu pai.

O passaporte com a foto de Kim Jong-un foi emitido em nome de Josef Pwag com uma data de nascimento de 1 de fevereiro de 1983. Sabe-se tão pouco sobre o atual líder norte-coreano que até existem dúvidas sobre a sua data de nascimento. Ele teria 12 a 14 anos quando o passaporte brasileiro foi emitido.

Kim Jong-un é conhecido por ter sido educado numa escola internacional em Berna, na Suíça, passando por filho do motorista de uma embaixada.

O passaporte de Kim Jong-il foi emitido sob o nome de Ijong Tchoi com uma data de nascimento de 4 de abril de 1940. Sendo que a verdadeira data de nascimento do antigo líder norte-coreano, falecido em 2011, é 1941.

Os dois passaportes apresentam São Paulo como o local de nascimento dos seus titulares.

A primeira fonte de segurança recusou dizer à Reuters como foram obtidas as cópias dos passaportes, citando regras de sigilo. A Reuters só viu fotocópias dos documentos, por isso não pode garantir que não foram adulteradas.

