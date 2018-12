Nova presidente do Comité de Crise Climática fez investimentos em combustíveis fósseis

A líder dos democratas na Câmara dos Representantes Nancy Pelosi, nos Estados Unidos, anunciou esta sexta-feira que o Comité para as alterações climáticas vai ser revitalizado na próxima sessão do Congresso. Este organismo será liderado pela representante democrata da Florida Kathy Castor, que fez investimentos em combustíveis fósseis, segundo o Sludge.

"Temos de agir urgentemente para reduzir a poluição por carbono. Falhar não é uma opção", escreveu a nova líder do comité no Twitter.

Kathy Castor é membro do Comité de Energia e Comércio e tem um histórico de votação no que diz respeito a problemas ambientais, segundo a Liga dos Eleitores de Conservação. No entanto, a representante da Florida e o seu marido, Bill Lewis, fizeram investimentos num fundo de combustíveis fósseis, que valerão entre 50 mil a 100 mil dólares (43,7 mil a 87,4 mil euros).

"É preocupante que a representante Castor tenha investimentos pessoais em fundos mútuos de apoio à indústria dos combustíveis fósseis", disse o diretor de comunicação dos democratas progressistas Walid Shahid, citado pelo Sludge.

Também o fundador do movimento Sunrise, Varshini Prakash, se junta às vozes criticas. "Acredito que é moralmente reprovável que as nossas instituições e líderes invistam em empresas responsáveis por destruir o nosso planeta e as suas pessoas".

A nova líder do Comité para as alterações climáticas afirmou na segunda-feira que "não aceitará contribuições da indústria dos combustíveis fósseis para ajudar a construir confiança na liderança do Comité".