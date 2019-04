Notre-Dame: por que não se pode usar grande quantidade de água para combater este incêndio?

Quasimodo gritou do alto da catedral o seu amor por Esmeralda

Deixar cair grande quantidade de água sobre as chamas que lavram na Catedral de Notre-Dame não é uma opção. A força da água lançada de um avião Canadair, por exemplo, poderia provocar danos irreparáveis, segundo o ​​​​​​​Le Monde.

"Poderia provocar a derrocada integral da estrutura", acrescenta o Le Figaro, citando a Direção da Segurança Civil.

O incêndio começou cerca das 18.50 francesas (uma hora menos em Portugal continental) e têm sido muitos os que se têm perguntado por que tem demorado a resposta e por que não foram mobilizados meios aéreos no seu combate. O próprio presidente dos Estados Unidos lançou essa hipótese no Twitter. "Talvez aviões cisterna pudessem ser usados para apagar", escreveu Donall Trump.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A hipótese, porém, não era viável, segundo as autoridades francesas. Um avião como os Canadair lança seis toneladas de água a grande velocidade. Existe o perigo de ferir as pessoas nas imediações da catedral e, por esta mesma razão, o uso de meios aéreos não é comum em incêndios urbanos.

A decisão última cabe sempre aos bombeiros, e neste caso, como refere o Le Monde, o responsável último por qualquer estrago seria sempre o piloto do avião.

Pedra poderia absorver a humidade

Por outro lado, a água poderia, aliás, causar uma catástrofe ainda maior do que o fogo, disse ao El Pais Ribero Blanco, subdiretor do Instituto do Património de Espanha.

A pedra pode absorver a humidade, o que aumenta o peso e poderia fazer o ruir o conjunto, disse o mesmo especialista lembrando o caso da Catedral de León, que ardeu em 1966. "O canteiro chamou a atenção, evitou-se molhar a pedra e a catedral salvou-se".

"É preferível deixar arder a madeira e a ardósia", notou Ribera Blanco, explicando que a pedra absorve a humidade, aumenta o peso e podia fazer ruir a catedral.

400 bombeiros mobilizados

Cerca de 400 bombeiros foram mobilizados no combate ao fogo.

"A largada de água por avião sobre este tipo de edifícios poderia, com efeito, contribuir para a derrocada integral da estrutura", disse, via Twitter, a Sécurité Civile.

As chamas lavram há três horas e o pináculo ruiu.

É um "fogo difícil", disseram os bombeiros à AFP.

.