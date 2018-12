Na Turquia, trocam-se cigarros por bicicletas

Depois da eclosão da guerra civil na Síria, há sete anos, a pequena cidade turca fronteiriça Kilis virou abrigo para a maioria dos refugiados sírios, o que resultou numa mancha de campos de refugiados ao longo da fronteira. A população residente cresceu e, com ela, a poluição sonora na cidade. Em Kilis, as bicicletas não são presença habitual nas ruas, onde o meio de transporte escolhido pelos locais é quase sempre motorizado. Mas, de acordo com o The Guardian, a cidade está determinada a mudar e para tal iniciou um programa através do qual promete distribuir milhares de bicicletas pelas crianças, desde que estas cumpram três simples requisitos: devem garantir bons resultados escolares, pedalar pelo menos uma hora por dia e conseguir convencer um familiar a deixar de fumar.

Há muitas motorizadas que passeiam pelas ruas de Kilis, algumas carregando até famílias inteiras - todos sem capacete ou qualquer proteção. Mas Hilmi Calban, um rapaz de nove anos que cumpriu todos os objetivos traçados, é uma das cerca de quatro mil crianças que já receberam uma bicicleta. "Estou muito feliz por ter conseguido", disse ao Guardian, agarrado à sua Corvette Python de cor preta. Mas a meta, segundo o autarca Hasan Kara, é distribuir "pelo menos 15 mil".

O objetivo de Kara é sobretudo o de melhorar a imagem da cidade, dilacerada pelos conflitos. Decidiu então dar asas a projetos cívicos e sustentáveis, começando pela oferta de bicicletas.

"Demos importância ao projeto da bicicleta porque, como se pode ver, o uso de motorizadas é muito comum", começou por explicar. "E agora estamos a ver crianças indo e voltando da escola nas suas próprias bicicletas".

Mas os planos da autarquia vão mais longe: a cidade até já tem uma pista protegida de seis quilómetros, rodeada por flores, afastada do centro. E Hasan Kara tem ainda em mente a construção de uma rede de 20 quilómetros de ciclovias espalhadas por Kilis, uma delas incluída na principal rua comercial da cidade, Cumhuriyet Avenue, visando atenuar a afluência de veículos motorizados.

O Ministério da Saúde da Turquia é o principal financiador destes projetos, mas as verbas ainda não são suficientes para os concretizar a todos, pelo que a cidade está agora a pedir ajuda financeira à União Europeia. Uma "cidade modelo", conhecida pelo seu "estilo de vida saudável e uma cultura de convivência", talvez como "uma Holanda" - é assim que Hasan Kara quer ver a sua cidade.