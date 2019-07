Mueller diz que o seu relatório não inocentou Trump

Do "estou f*****" de Trump à obstrução à justiça: as conclusões do relatório Mueller

Robert Mueller começou a sua comparência perante o Congresso dos Estados Unidos reafirmando as conclusões do seu relatório de 448 páginas acerca das interferências russas na campanha para as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Assim, o procurador especial reafirmou que "de facto, o relatório conclui que ninguém na campanha do presidente esteve em conluio, colaborou ou conspirou com os russos".

A comparência de Mueller, de 74 anos, começou às 08.30, ou seja, às 13.30 de Lisboa. O ex-procurador especial testemunhará durante três horas perante a comissão de Assuntos Jurídicos da câmara dos Representantes dos EUA e depois, a partir do meio-dia, ou seja, 17.00 em Lisboa, na comissão de Informações.

Mueller começou por dizer que não tem nada mais a acrescentar ao que está no relatório. "O relatório é o meu testemunho e limitar-me-ei a esse texto". Questionado sobre se Donald Trump se recusou a ser entrevistado pela sua equipa de investigadores, respondeu que sim. Questionado sobre se tentou, sem sucesso, entrevistar o presidente durante um ano, o ex-procurador geral respondeu que sim. Até agora, "remeto para o relatório", "não posso ir para além do relatório" e "não posso falar sobre isso" têm sido das respostas mais ouvidas por parte de Mueller.

"O senhor inocentou totalmente o presidente?", perguntou-lhe o presidente da comissão de Assuntos Judiciários, Jerry Nadler, democrata. "Não", respondeu Mueller, queixando-se nalgumas ocasiões de não estar a perceber bem o que lhe estava a ser dito e a pedir a alguns intervenientes que falem mais devagar. Antes, Nadler perguntou: "De acordo com as política do Departamento de Justiça, o presidente pode ser acusado do crime de obstrução da justiça, depois de deixar o cargo?". Mueller respondeu: "Verdade". Isso não significa, porém, que o ex-procurador-geral tenha dito que Trump deve efetivamente vir a ser processado.

Zoe Lofgren, democrata, da Califórnia, perguntou: "A sua investigação identificou que o governo russo percebeu que beneficiaria com a vitória de um candidato em concreto?". Mueller respondeu que sim. "Que candidato?", replicou a congressista. "Trump", respondeu o também ex-diretor do FBI. James Sensenbrennen, republicano, acusou Mueller de ter levado a investigação por diante "para continuar à pesca", apesar de ter ficado claro que não podia processar um presidente em exercício.

Questionado sobre se algo, no segundo volume do relatório, que é centrado em Trump e na possível obstrução da justiça, pode ser considerado conduta passível de impeachment, Mueller afirmou: "O nosso mandato não vai ao ponto de se debruçar sobre a conduta". Steve Chabot, republicano, afirma que esta é uma estratégia dos democratas para iniciar o processo de impeachment contra o chefe do Estado.

Enquanto a estratégia do democratas é a de pegar em partes do relatório, citando-as, pedindo a Mueller especificações adicionais sobre elas, a dos republicanos é a de criticar todo o processo. E tentar encontrar inconsistências no mesmo.

Robert Mueller consulta o seu relatório sobre a investigação às interferências russas nas eleições de 2016 © REUTERS/Jonathan Ernst

Num total de 235 democratas na Câmara dos Representantes, há agora 89, pelo menos, que são favoráveis ao impeachment de Trump. Conta a Reuters. Mas segundo a rádio NPR esse número terá subido já para os 93. Os outros esperam para ver o que diz Mueller e se, porventura, houver revelações que permitam envolver o presidente, se os eleitores norte-americanos estariam ao seu lado num eventual processo de destituição.

Nancy Pelosi, a líder da Câmara dos Representantes, que desde novembro é dominada pelos democratas, alertou desde logo que um tal passo pode revelar-se fator de divisão no partido da oposição numa altura em que Trump já lançou a campanha para a sua reeleição em 2020.

Numa sala apinhada de gente, entre representantes e fotógrafos, vários ecrãs foram exibindo partes do relatório Mueller ao longo da sessão.

Partes do relatório Mueller são exibidas no Congresso © REUTERS/Jonathan Ernst

"Porque queria o presidente demiti-lo", pergunta Ted Deutch, democrata, a Mueller. "Não posso responder a isso", replicou. Questionado sobre se o Congresso poderá ter acesso a uma versão não censurada do seu relatório, Mueller respondeu: "Não me cabe a mim dizê-lo". E esclareceu que a decisão de não tornar o relatório todo público veio do Departamento da Justiça. O mesmo Departamento de Justiça cujas regras, segundo Mueller, impediram a equipa de investigadores de alguma vez pensar em ter ao seu dispor a opção de acusar o presidente de um crime.

Jim Jordan, republicano, pressiona Mueller devido ao facto de o ex-procurador especial não ter apresentado acusações contra as pessoas que começaram com a versão de que haveria conluio entre Trump e a Rússia. "Não estou certo de que concorde com as suas caracterizações", respondeu Mueller, ao eleito pelo Ohio.

Durante o primeiro intervalo, o presidente Trump, que tinha dito antes aos jornalistas que não iria assistir à comparência de Mueller no Congresso, tweetou uma citação do jornalista Chris Wallace, da Fox News. "Isto está a ser uma desgraça para os democratas e um desastre para a reputação de Robert Mueller".

Mas Wallace não é o único com esta avaliação. Paul Kane, jornalista do Washington Post acreditado junto do Congresso, escreveu também no Twitter: "Não poupando palavras: esta está a ser uma má manhã para a multidão pró-impeachment. Eles precisavam de um testemunho corajoso para mudar a opinião do público (e a de Pelosi). Isso ainda não aconteceu, até agora. Faltam ainda muitas horas. Vamos ver".

Apesar de tudo, Cory Booker, um dos mais de duas dezenas de candidatos à nomeação democrata com vista às eleições presidenciais de 2020, disse que "há indícios suficientes para que a câmara dos Representantes dê início ao processo de impeachment contra o presidente". Booker, citado pelo Guardian, falava em Detroit na convenção da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP).

Após recomeço da sessão, respondendo a uma pergunta do democrata Cedric Richmond, Mueller admitiu que o presidente pediu a falsificação de registos relacionados com a investigação que liderava. "Até agora, é certo dizer que o presidente tentou proteger-se pedindo ao staff que falsificasse registos relevantes para a investigação?", perguntou o representante eleito pelo Luisiana. "Diria que é um bom resumo", respondeu o ex-diretor do FBI.

Mueller, de 74 anos, foi diretor do FBI e é um veterano da guerra do Vietname © EPA/SHAWN THEW

Ken Buck, republicano, voltou a insistir com a pergunta de se existem elementos para acusar Trump de obstrução à justiça depois de ele sair da Casa Branca. E Mueller voltou a responder afirmativamente. Em seguida foi questionado pelo democrata David Cicilline sobre se está de acordo com os mil procuradores norte-americanos que dizem que com as provas que existem no relatório, qualquer um, não sendo presidente, seria julgado por obstrução à justiça. Acabou-se o tempo e a resposta ficou no ar.