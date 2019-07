Mueller: Trump pode ser acusado após deixar Casa Branca

Do "estou f*****" de Trump à obstrução à justiça: as conclusões do relatório Mueller

Robert Mueller começou a sua comparência perante o Congresso dos Estados Unidos reafirmando as conclusões do seu relatório de 448 páginas acerca das interferências russas na campanha para as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Assim, o procurador especial reafirmou que "de facto, o relatório conclui que ninguém na campanha do presidente esteve em conluio, colaborou ou conspirou com os russos".

A comparência de Mueller, de 74 anos, começou às 08.30, ou seja, às 13.30 de Lisboa. O ex-procurador especial testemunhará durante três horas perante a comissão de Assuntos Jurídicos da câmara dos Representantes dos EUA e depois, a partir do meio-dia, ou seja, 17.00 em Lisboa, na comissão de Informações.

Mueller começou por dizer que não tem nada mais a acrescentar ao que está no relatório. "O relatório é o meu testemunho e limitar-me-ei a esse texto". Questionado sobre se Donald Trump se recusou a ser entrevistado pela sua equipa de investigadores, respondeu que sim. Questionado sobre se tentou, sem sucesso, entrevistar o presidente durante um ano, o ex-procurador geral respondeu que sim. Até agora, "remeto para o relatório", "não posso ir para além do relatório" e "não posso falar sobre isso" têm sido das respostas mais ouvidas por parte de Mueller. Além disso, o ex-procurador especial respondeu muitas vezes com apenas uma palavra: "Sim", "Verdade", "Correto".

"O senhor inocentou totalmente o presidente?", perguntou-lhe o presidente da comissão de Assuntos Judiciários, Jerry Nadler, democrata. "Não", respondeu Mueller, queixando-se nalgumas ocasiões de não estar a perceber bem o que lhe estava a ser dito e a pedir a alguns intervenientes que falem mais devagar. Antes, Nadler perguntou: "De acordo com as política do Departamento de Justiça, o presidente pode ser acusado do crime de obstrução da justiça, depois de deixar o cargo?". Mueller respondeu: "Verdade". Isso não significa, porém, que o ex-procurador-geral tenha dito que Trump deve efetivamente vir a ser processado.

Zoe Lofgren, democrata, da Califórnia, perguntou: "A sua investigação identificou que o governo russo percebeu que beneficiaria com a vitória de um candidato em concreto?". Mueller respondeu que sim. "Que candidato?", replicou a congressista. "Trump", respondeu o também ex-diretor do FBI. James Sensenbrennen, republicano, acusou Mueller de ter levado a investigação por diante "para continuar à pesca", apesar de ter ficado claro que não podia processar um presidente em exercício.

Questionado sobre se algo, no segundo volume do relatório, que é centrado em Trump e na possível obstrução da justiça, pode ser considerado conduta passível de impeachment, Mueller afirmou: "O nosso mandato não vai ao ponto de se debruçar sobre a conduta". Steve Chabot, republicano, afirma que esta é uma estratégia dos democratas para iniciar o processo de impeachment contra o chefe do Estado.

Enquanto a estratégia do democratas é a de pegar em partes do relatório, citando-as, pedindo a Mueller especificações adicionais sobre elas, a dos republicanos é a de criticar todo o processo. E tentar encontrar inconsistências no mesmo.

Robert Mueller consulta o seu relatório sobre a investigação às interferências russas nas eleições de 2016 © REUTERS/Jonathan Ernst

Num total de 235 democratas na Câmara dos Representantes, há agora 89, pelo menos, que são favoráveis ao impeachment de Trump. Conta a Reuters. Mas segundo a rádio NPR esse número terá subido já para os 93. Os outros esperam para ver o que diz Mueller e se, porventura, houver revelações que permitam envolver o presidente, se os eleitores norte-americanos estariam ao seu lado num eventual processo de destituição.

Nancy Pelosi, a líder da Câmara dos Representantes, que desde novembro é dominada pelos democratas, alertou desde logo que um tal passo pode revelar-se fator de divisão no partido da oposição numa altura em que Trump já lançou a campanha para a sua reeleição em 2020.

Na sala 2141 do edifício Rayburn do Capitólio, apinhada de gente, entre representantes e fotógrafos, vários ecrãs foram exibindo partes do relatório Mueller ao longo da sessão.

Partes do relatório Mueller são exibidas no Congresso © REUTERS/Jonathan Ernst

"Porque queria o presidente demiti-lo", pergunta Ted Deutch, democrata, a Mueller. "Não posso responder a isso", replicou. Questionado sobre se o Congresso poderá ter acesso a uma versão não censurada do seu relatório, Mueller respondeu: "Não me cabe a mim dizê-lo". E esclareceu que a decisão de não tornar o relatório todo público veio do Departamento da Justiça. O mesmo Departamento de Justiça cujas regras, segundo Mueller, impediram a equipa de investigadores de alguma vez pensar em ter ao seu dispor a opção de acusar o presidente de um crime.

Jim Jordan, republicano, pressiona Mueller devido ao facto de o ex-procurador especial não ter apresentado acusações contra as pessoas que começaram com a versão de que haveria conluio entre Trump e a Rússia. E especificou o caso de Joseph Mifsud, um académico de Malta suspeito de ter servido de elo de ligação entre a campanha de Trump e oficiais russos. "Não estou certo de que concorde com as suas caracterizações", respondeu Mueller, ao eleito pelo Ohio.

Durante o primeiro intervalo, o presidente Trump, que tinha dito antes aos jornalistas que não iria assistir à comparência de Mueller no Congresso, tweetou uma citação do jornalista Chris Wallace, da Fox News. "Isto está a ser uma desgraça para os democratas e um desastre para a reputação de Robert Mueller".

Mas Wallace não é o único com esta avaliação. Paul Kane, jornalista do Washington Post acreditado junto do Congresso, escreveu também no Twitter: "Não poupando palavras: esta está a ser uma má manhã para a multidão pró-impeachment. Eles precisavam de um testemunho corajoso para mudar a opinião do público (e a de Pelosi). Isso ainda não aconteceu, até agora. Faltam ainda muitas horas. Vamos ver".

Apesar de tudo, Cory Booker, um dos mais de duas dezenas de candidatos à nomeação democrata com vista às eleições presidenciais de 2020, disse que "há indícios suficientes para que a câmara dos Representantes dê início ao processo de impeachment contra o presidente". Booker, citado pelo Guardian, falava em Detroit na convenção da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP).

Após recomeço da sessão, respondendo a uma pergunta do democrata Cedric Richmond, Mueller admitiu que o presidente pediu a falsificação de registos relacionados com a investigação que liderava. "Até agora, é certo dizer que o presidente tentou proteger-se pedindo ao staff que falsificasse registos relevantes para a investigação?", perguntou o representante eleito pelo Luisiana. "Diria que é um bom resumo", respondeu o ex-diretor do FBI.

Mueller, de 74 anos, foi diretor do FBI e é um veterano da guerra do Vietname © EPA/SHAWN THEW

Ken Buck, republicano, voltou a insistir com a pergunta de se existem elementos para acusar Trump de obstrução à justiça depois de ele sair da Casa Branca. E Mueller voltou a responder afirmativamente."Pode o ser acusado de um crise depois de sair do cargo?", perguntou Buck. "Sim", respondeu Mueller. Em seguida foi questionado pelo democrata David Cicilline sobre se está de acordo com os mil procuradores norte-americanos que dizem que com as provas que existem no relatório, qualquer um, não sendo presidente, seria julgado por obstrução à justiça. Acabou-se o tempo e a resposta ficou no ar.

Enquanto os representantes iam questionando Mueller, Trump ia fazendo uma espécie de análise anotada, na forma de tweets. "Mueller foi questionado sobre se a sua investigação foi impedida e disse que não. Por outras palavras, NÃO HOUVE OBSTRUÇÃO".

Durante a comparência, quem leu as passagens do relatório foram os representantes democratas e não Mueller. Isto porque a equipa do também ex-veterano da guerra do Vietname avisou as comissões de que ele se recusaria a ler ele próprio passagens do relatório durante a sessão, tweetou Jeremy Herb, jornalista da CNN.