Morreu o 'jihadista' francês que reivindicou os atentados de 2015 em Paris

De acordo com a rádio pública France Inter, Fabien Clain morreu num bombardeamento em Baguz, um dos últimos bastiões do Estado Islâmico na Síria, e o irmão dele Jean-Michel Clain ficou ferido com gravidade.

A França tinha emitido um mandado internacional de busca e captura contra os dois irmãos, tendo estes sido detetados na região este da Síria.

Fabien Clain tem nacionalidade francesa

Fabien Clain assumiu, em nome do Estado Islâmico, a autoria dos atentados ocorridos em 13 de novembro de 2015 em Paris e nos quais morreram 130 pessoas.

Os irmãos Jean-Michel e Fabien Clain, de nacionalidade francesa, tinham os mais altos cargos da organização jihadista. AA informação foi confirmada também pelo jornal Le Monde, no entanto nem todas as fontes revelaram igual certeza quanto à morte de Fabien, salientando que aconfirmação está em curso.

No início da noite desta quinta-feira, o ministro das forças armadas francesas, Florence Parly, publicou no Twitrer.

"No decorrer de operações de reconquista do bastião do Daesh, é possível com efeito que Fabien Clain esteja morto. Se é o caso, os franceses que se lembram dos seus apelos à morte e do seu papel no pseudo-Estado islâmico, certamente que estarão aliviados. Continuamos vigilantes, esta informação não está confirmada".