Morreu Jacques Chirac, o último estadista francês

Com um estado de saúde cada vez mais debilitado, afastado da vida pública há quase cinco anos, Jacques Chirac faleceu nesta quinta-feira aos 86 anos. A morte de Jacques Chirac foi anunciada pelo seu genro, Frédéric Salat-Baroux. "O presidente Jacques Chirac faleceu esta manhã entre os seus. Tranquilamente", disse o marido de Claude Chirac.

Há dois dias a sua morte foi anunciada na Wikipedia, página que terá sido alvo de pirataria.

Durante a sessão da Assembleia Nacional o presidente daquele órgão, Richard Ferrand, informou um parlamento com poucos deputados da morte do antigo presidente. A assembleia prestou de imediato um minuto de silêncio.

"Jacques Chirac faz agora parte da história de França. Uma França à sua imagem: fogosa, complexa, às vezes atravessada por contradições, sempre animada por uma incansável paixão republicana. O seu entusiasmo gaullista foi combinado com um fundo radical socialista herdado da sua família de Corrèze. [Enquanto] presidente da República, profundamente empenhado na independência de França, recusou, em 2003, o seguidismo e a aventura iraquiana. Atento aos grandes debates do seu tempo, tomou consciência dos perigos que ameaçavam o nosso planeta e devemos-lhe a adoção da Carta Ambiental, que agora faz parte do nosso bloco de constitucionalidade. Ele também deu às artes o lugar que lhes era devido, cultivando o espírito da curiosidade em vez do etnocentrismo. Os franceses viram-no como uma força singular, elegeram-no presidente da República em 1995 e reelegeram-no em 2002 com 82% dos votos. A França perdeu nele um herói de Alexandre Dumas: um encantador, um lutador e muito mais profundo do que queria aparentar", disse Richard Ferrand.

O estado de saúde do político, que se foi degradando desde o AVC que sofreu em 2005 e após ter saído da presidência em 2007, agravou-se após a morte da filha Laurence, em 2016.

Afastado da vida pública, o homem que foi presidente entre 1995 e 2007, foi recebendo cada vez menos amigos. Em março, o seu amigo Jean-Lous Debré, antigo ministro do Interior, afirmou no documentário Mon Chirac que "um muro se ergueu entre Chirac e o mundo exterior" e dizia não ter a certeza de que o reconhecesse.

Nascido em 1932 em Paris, Jacques Chirac testemunhou os horrores da Segunda Guerra e a ocupação nazi. Comunista nos anos 50, abandonou o que chamou de "sectarismo" do Partido Comunista. Voluntariou-se, em 1956, para a guerra na Argélia e foi um fervoroso apoiante do general De Gaulle.

A sua carreira política começou nos anos 60 e foi mudando de agulha ao longo dos tempos. Gaullista e eurocético nos anos 70, advogou o modelo liberal de Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos anos 80, antes de se tornar um defensor da coesão social nos anos 90. Alvo de fortes críticas por ter autorizado ensaios nucleares na Polinésia Francesa em 1995, mostrou-se preocupado com o ambiente e as alterações climáticas, ao instaurar um imposto sobre as passagens aéreas.



Notabilizou-se também por tomadas de posição mais alinhadas com a esquerda, como por exemplo a taxa Tobin (sobre transações financeiras) ou a sua total oposição à invasão do Iraque levada a cabo pelos Estados Unidos e Reino Unido em 2003. Talvez por isso, na hora da morte, haja palavras de elogio da direita à esquerda.

"Apesar de todas as divergências que pudéssemos ter tido com Jacques Chirac, ele era um grande amante do ultramar e o presidente capaz de se opor à loucura da guerra no Iraque, retomando a tradicional posição de equilíbrio e diplomacia de França", escreveu Marine Le Pen. O pai, Jean-Marie, foi derrotado na segunda volta das presidenciais em 2002 por Chirac, com uns expressivos 82,2%.

Do outro lado do espetro político, Jean-Luc Mélenchon, presidente de França Insubmissa, escreveu: "A história de França virou uma página. Recebamos a tristeza porque ela tem as suas razões. Ele amava a França mais do que outros desde então. E por isso, nós estamos agradecidos."

O seu sucessor, François Sarkozy, escreveu no Facebook: "A sua morte afeta agora todos os franceses, tanto os que o apoiaram como os que o combateram, porque ninguém pode esquecer que, em 2002, congregou, em seu nome e nos valores que encarnava, uma esmagadora maioria dos nossos cidadãos (...) .A sua memória permanecerá na história da França, bem como no coração de todos os nossos compatriotas. Numa nota mais pessoal, a sua morte deixa um vazio. É uma parte da minha vida que desaparece hoje."

François Fillon, o candidato da direita nas últimas eleições presidenciais (derrotado na primeira volta por Emmanuel Macron e Marine Le Pen), chamou Chirac de "leão da política francesa" que "amava França e os franceses carnalmente".

O presidente Emmanuel Macron não vai limitar a sua intervenção a 280 carateres. Fonte do Eliseu informou que Macron vai fazer uma declaração ao país às 20.00 locais.

Fora do hexágono, a chanceler alemã Angela Merkel mostrou-se "muito triste" com a notícia do falecimento de "um parceiro notável e um amigo" dos alemães. Também o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, destacou a amizade com o ex-presidente francês e declarou-se "angustiado e devastado" com a sua morte.

"Apreciava Portugal e os portugueses"

Em Portugal, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu ao homólogo francês uma mensagem de "sentidas condolências" a um dirigente que foi "sempre muito caloroso com as comunidades portuguesas em França".

O ex-Presidente Jorge Sampaio lembrou em nota divulgada à comunicação social que manteve com Chirac "as melhores relações de trabalho e amizade ao longo dos anos" em que foram presidentes. "Os nossos mandatos como chefes de Estado coincidiram no tempo, o que nos permitiu construir e estreitar laços pessoais, bem como obrar para a aproximação das relações entre Portugal e a França", escreveu.

"Jacques Chirac era um homem afável, dinâmico, muito comunicativo, com um enorme sentido de patriotismo e convicções europeias fortes e que apreciava Portugal e os portugueses", acrescentou.

Sampaio, que recebeu com "tristeza, embora sem surpresa" a notícia do falecimento de Chirac, disse que, já depois de terem deixado os cargos presidenciais, visitou o francês na sua Fundação, tendo o ex-presidente francês demonstrado "grande cordialidade e uma tocante simpatia".

(Em atualização)