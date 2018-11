Morreu Alain Chevalier, um dos fundadores da francesa Louis Vitton

Alain Chevalier, um dos fundadores da empresa de moda de luxo Louis Vuitton, morreu, anunciou a Presidência da República francesa em comunicado, elogiando o "homem visionário".

"Ele colocou sua inteligência e talento ao serviço da política e da indústria, contribuindo com sua visão e determinação para colocar a França no primeiro lugar do universo do luxo", indica o comunicado enviado do Palácio do Eliseu, referindo-se ao fundador da atual LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Citada pela Agência France Presse (AFP), a Presidência da República destaca que Alain Chevalier estava à frente da Moët Hennessy quando, em 1987, esta se uniu ao grupo Louis Vuitton, então presidido por Henry Racamier.

A nova empresa, designada LVMH, passa dois anos depois para Bernard Arnault, que ainda é o seu maior acionista.

As empresas Moët Hennessy e Louis Vuitton, "que já apresentaram algumas das mais prestigiadas marcas nas áreas de vinhos e destilados, moda, perfumes e cosméticos, são maravilhosas embaixadoras de elegância, qualidade e refinamento francês", descreve o Eliseu.

Segundo a Presidência da República, Alain Chevalier foi "acima de tudo um homem de cultura e liberdade, fiel não a um homem ou a um partido, mas ao que ele acreditava ser certo e verdadeiro".