Ministro da Educação brasileiro envia ofício com erros de português

O ofício do ministro da Educação do Brasil diz que as verbas previstas para a Educação em 2020 são insuficientes e alerta para o risco de "paralização". E dá conta de que poderá vir a acontecer uma "suspenção" de pagamentos. As duas palavras escrevem-se corretamente assim: paralisação e suspensão.

A notícia foi avançada primeiro pelo "Estadão" e é citada esta sexta-feira pelo jornal O Globo. O documento com os erros ortográficos tinha oito páginas e foi enviado para o ministro da Economia, Paulo Guedes.

No ofício, o ministério diz que as atividades que podem correr o risco de ficar paralisadas, caso não haja aumento de verbas, são as obras da Educação Básica, Programas de Bolsa-Permanência e Bolsa Prouni, financiamento das Universidades e Institutos e concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Instado a comentar o sucedido, o ministério da Educação brasileiro não quis comentar o assunto, segundo o Globo.

O ministro brasileiro da Educação, Abraham Weintraub, já tinha causado polémica quando chamou "calhorda", "oportunista" e "cretino" a Emmanuel Macron, numa referência à oposição do presidente francês ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai).