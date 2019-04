Milionários franceses dão 300 milhões para reconstruir Notre-Dame

"A família Arnault e o grupo LVMH querem mostrar a sua solidariedade neste momento de tragédia nacional, e junta-se ao esforço para reconstruir esta extraordinária catedral, que é um símbolo de França, da sua herança e da sua união", podia ler-se num comunicado emitido pela família de Bernard Arnault.

O milionário dono do grupo LVMH, que detém marcas de luxo como a Louis Vuitton ou os champanhes Moët & Chandon, anunciou esta manhã a doação de 200 milhões de euros para a reconstrução da catedral de Notre-Dame, devastada na segunda-feira à noite por um violento incêndio.

Segundo a Forbes, a fortuna de Arnault anda nos 91,7 mil milhões de dólares - pouco mais de 81 mil milhões de euros -, fazendo dele o quarto homem mais rico do mundo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Arnault juntou-se assim a François Pinault que na segunda-feira à noite foi o primeiro milionário francês a responder ao apelo do presidente Emmanuel Macron para que uma recolha de fundos para ajudar à reconstrução da catedral com mais 850 anos.

"Esta tragédia está a atingir todos os franceses e muitos mais, todos aqueles ligados aos valores espirituais", afirmou François-Henri Pinault, de 56 anos, filho de François Pinault, empresário e fundador da holding Artémis e do grupo Kering (dono de marcas como a Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, que já deteve também a La Redoute a Fnac).

François-Henri Pinault com a mulher, a atriz Salma Hayek © DR

30.º homem mais rico do mundo, François Pinault, de 82 anos, tem uma fortuna avaliada pela Forbes em 35,2 mil milhões de euros. O filho, François-Henri, famoso também pelo casamento com a atriz Salma Hayek, garantiu ainda no mesmo comunicado que: "Perante esta tragédia, todos querem devolver a vida a esta joia do nosso património o mais rapidamente possível".