Milionário Epstein encontrado inconsciente e ferido na cela

O multimilionário norte-americano Jeffrey Epstein foi na passada terça-feira encontrado na sua cela inconsciente e com ferimentos no pescoço, avança esta quinta-feira o The New York Times.

Segundo este jornal, as autoridades estão a tratar o caso como uma possível tentativa de suicídio.

O incidente ocorre cerca de uma semana após Epstein ter visto ser negado o pedido para aguardar julgamento em prisão domiciliária e após pagamento de uma elevada caução.

A foto policial de Epstein tirada após a sua detenção © EPA/New York State

O milionário de 66 anos -- que foi amigo de Donald Trump -- é acusado de gerir uma rede de tráfico de menores para encontros sexuais. Segundo os procuradores, entre 2002 e 2005 Epstein e seus funcionários pagaram a dezenas de raparigas menores para manterem relações sexuais com ele e com seus amigos, nas suas mansões em Manhattan e em Palm Beach, na Florida.

Jeffrey Epstein arrisca uma pena de 45 anos de prisão.