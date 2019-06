Milhares protestam em Hong Kong contra nova lei de extradição para a China continental

Condenados nove líderes do movimento dos guarda-chuvas em Hong Kong

Condenação de líderes do Occupy Hong Kong gera críticas

O protesto começou logo pela manhã, com dezenas de milhares a saírem à rua, de cartazes em punho em chinês e em inglês, contestando a nova lei de extradição judicial que as autoridades do território se preparam para aprovar e que vai permitir a extradição para a China continental.

"Não à extradição para a China, não à lei malvada", lê-se nos cartazes em inglês. Uma das exigências dos manifestantes é a demissão do governador do território, Carrie Lam, que fez a proposta de lei.

Os organizadores do protesto, segundo a Reuters, esperam que pelo menos meio milhão de manifestantes participem na manifestação, que começou no Park Victoria e percorre várias ruas da cidade, em direção ao Parlamento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A confirmarem-se os números previstos pela organização, este será o maior protesto nas ruas de em Hong Kong dos últimos 15 anos e as autoridades estão a encarar o protesto com muito cuidado.

Pelo menos dois mil agentes da polícia foram mobilizados para a acompanhar a manifestação, o que mostra que a situação está a ser seguida com muita atenção por parte do governo do território.

Manifestantes ouvidos pela Reuters no local explicam que "este é o momento de lutar".

Um jovem bancário de 30 anos que quis manter o anonimato para não sofrer sanções disciplinares na empresa, sintetizou o sentimento geral dos manifestantes ao afirmar que "esta lei da extradição ameaçará diretamente os valores centrais e as leis de Hong Kong, por que deitará por terra a barreira da independência judicial do território".

A lei proposta pelo governo do território, encabeçado por Carrie Lam, será discutida no Parlamento local na próxima quarta-feira.