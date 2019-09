Meteorologistas corrigem Trump e dizem que furacão não atingirá o Alabama

Trump declara estado de emergência na Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos desmentiu as declarações feitas pelo presidente Donald Trump no sentido que o furacão Dorian vá atingir também o estado do Alabama.

"O Alabama NÃO vai ter nenhum impacto com o Dorian. Repetimos, não haverá impacto do furação Dorian no Alabama. Será mais a leste", escreveu, no Twitter, o gabinete do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, com sede em Birmingham. Precisamente no Alabama.

O Tweet dos meteorologistas surgiu pouco depois de um outro tweet do chefe do Estado norte-americano, no domingo.

Apesar do tweet daquele serviço, o do presidente republicano mantinha-se na sua conta de Twitter ainda esta segunda-feira à tarde.

"A acrescentar a isto, Florida - Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia e Alabama serão os que vão ser mais fortemente afetados (muito) mais do que eu antecipei. Parece ser o maior furacão de sempre. Já na categoria 5. TENHAM CUIDADO! DEUS ABENÇOE TODA A GENTE!", escreveu Trump, na sua conta oficial naquela rede social.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, o Dorian perdeu alguma força esta segunda-feira, embora vá permanecer intenso nos próximos dias, aproximando-se "de uma forma perigosa" da costa leste da Florida entre segunda-feira à noite e quarta-feira à noite.

Furacão já terá provocado a morte de uma criança nas Bahamas

O Dorian chegou a terra no domingo no norte das Bahamas como um furacão de categoria 5 pelas 12:40 locais (17:40 em Lisboa) e terá provocado a morte de um menino de 8 anos. De acordo com a CNN, que cita a imprensa local, o rapaz morreu afogado nas ilhas Ábaco. A irmã encontra-se desaparecida.

Em declarações à Eyewitness News, Ingrid McIntosh, avó das crianças, contou que a filha encontrou o corpo do neto, que terá morrido afogado devido à subida do nível da água.

"Tudo o que posso dizer é que a minha filha ligou de Ábaco e disse que o seu filho - o meu neto - está morto. Não sei o que aconteceu realmente. Acho que ela disse que se afogou", afirmou Ingrid McIntosh.

Contactadas pela CNN, as autoridades das Bahamas ainda não confirmaram o óbito do rapaz.

Cerca de 13 mil casas poderão ter sido danificadas ou destruídas pela força de ventos que atingiram os 300 quilómetros por hora à passagem do furacão Dorian pelas Bahamas, indicou esta segunda-feira a Cruz Vermelha. A força dos ventos arrancou telhados, virou automóveis e derrubou postes de eletricidade, segundo o relato publicado pela agência de notícias Associated Press.

"Não temos ainda uma imagem completa do que aconteceu. Mas é claro que o furacão Dorian teve um impacto catastrófico", declarou Sune Bulow, chefe do centro de operações de emergência da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR).

Imagem mostra do furacão Dorian sobre as Bahamas e a aproximar-se do estado da Florida © EPA

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA o Dorian é o "furacão mais violento da história moderna no noroeste das Bahamas".

O furacão provocou "estragos consideráveis" nas ilhas Ábaco e Grande Bahama, de acordo com as primeiras avaliações rápidas das autoridades e responsáveis da Cruz Vermelha no terreno.

Os governadores da Geórgia e da Carolina do Sul já ordenaram a evacuação de toda a costa daqueles dois estados norte-americanos e os Estados Unidos emitiram alerta para a costa este.