Mais um "monstro" de gordura descoberto no esgoto em Inglaterra

Um "fatberg" - um bloco feito de gordura, óleo e papel húmido - com 64 metros de comprimento, o equivalente ao tamanho de seis autocarros de dois andares juntos, foi encontrado no sistema de esgoto do resort " The Esplanade" na cidade inglesa de Sidmouth, Devon, revelou o The Guardian. Para o remover, serão precisas oito semanas de trabalho.

"É a maior descoberta na história do nossa empresa e levará oito semanas à nossa equipa para retirar este monstro, em condições de trabalho desafiantes", disse Andrew Roantree, diretor da empresa de água e esgotos Sout West Walter, que encontrou o composto sólido de gordura durante uma inspeção de rotina.

Um "fatberg" forma-se como uma bola de neve: toalhetes ou papel higiénico húmidos despejados no sistema sanitário juntam-se a gorduras e óleos e formam gradualmente uma massa dura.

"Isto mostra como esta questão ambiental chave não existe apenas nas cidades do Reino Unido, mas também aqui nas nossas cidades costeiras", continua o diretor, que indica ainda que problema foi detetado a tempo de não influenciar a qualidade da água.

A remoção da sujidade deve começar no próximo mês. A empresa Sout West Walter está ainda a planear uma ação no local para informar os habitantes sobre o composto sólido de gordura e para chamar atenção para a necessidade da não acumulação de matéria orgânica nos esgotos.